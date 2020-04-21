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Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Tunceli'de görsel şölen sunuyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 21.04.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Baharın müjdecisi çiğdem ve nergisler Tunceli'de görsel şölen sunuyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle karların eridiği alanlarda açan çiğdem ve nergisler kartpostallık manzaralar oluşturuyor.

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Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Mercan Vadisi, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Harami Dere'nin bulunduğu 1500 rakımlı Tunceli Ovacık'ta, ilkbaharın gelişiyle doğada oluşan güzellikler ilgi çekiyor. İlçeye bağlı Ziyaret köyü mevkisindeki bir tarlada açan çiğdem ve nergisler, göz alıcı güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Baharın müjdecisi olarak bilinen ve karla kaplı Munzur Dağları ile bütünleşen bu çiçekler, sarı, mor ve beyaz renkleriyle seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. Zarifliğiyle dikkati çeken ve adeta görsel şölen sunan çiçekler, yöredeki fotoğraf sanatçılarının ilgi odağı haline geldi.

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