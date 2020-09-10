Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Nerede Ve Hangi İldedir? Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Ziyaret Günleri Ve Saatleri

İstanbul'da bulunan manevi yerler arasında bulunan ve mutlaka ziyaret edilmesi gereken önemli yerlerden birisi de Aziz Mahmud Hüdayi Türbesidir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri İstanbul'da pek çok Osmanlı Padişahlarının saygısını kazanmış ve halkın gönlünde taht kurmuştur. Bu nedenle türbesi de pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Nerede?

Türbeler ülkemizde manevi açıdan çok önemli olması sebebiyle birçok kişi tarafından ziyaret edilen yerlerden birisidir. Ülkemizde pek çok türbe bulunmaktadır. En çok merak edilen türbelerden birisi de Aziz Mahmud Hüdayi Türbesidir.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Osmanlı döneminde denizciler tarafından Beşiktaş ilçesinde yer alan Yahya Efendi, Beykoz ilçesinde yer alan Hz. Yuşa ve Sarıyer ilçesinde yer alan Telli Baba türbeleri ile beraber boğazın manevi koruyucuları olarak görülmektedir. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi İstanbul ilinde Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. Türbe Mihrimah Sultan, Şemsi Paşa ve Yeni Valide gibi tarihi camilerin bulunduğu Üsküdar Meydanına 10 dakika mesafede yer almaktadır.

Yapının bulunduğu yere girmek için Üsküdar Meydanına ulaşım sağlanması gerekmektedir. Avrupa yakasından gelecek ziyaretçilerin Eminönü veya Beşiktaş ilçesinden kalkan vapurlara binip Üsküdar'a gelmeleri gerekmektedir.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Hangi İldedir?

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi İstanbullular ile beraber ülkemizde yaşayan pek çok kişi için merak edilen bir türbedir. Ülkemizde mutlaka gezilip ziyaret edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde bulunan ve manevi olarak önemli bir yer olan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi İstanbul ilinde yer almaktadır.

Aziz Mahmud Hüdayi Anadolu'da yetişmiştir. Yaşadığı dönemde sultanlar ve halk tarafından sevilmiş ve geniş bir tesir kitlesi oluşturmuştur. Aziz Mahmud Hüdayi III. Murad, I. Ahmed, II. Osman ve IV. Murad gibi padişahlar döneminde yaşamıştır. Ayrıca Osmanlı Sarayı Sultanlarının da sevgisini kazanmıştır.

Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1541 yılında Ankara Şereflikoçhisar'da doğmuştur. İlim tahsilinden sonra Bursa ilinde yaşamıştır. Daha sonra İstanbul'a yerleşmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi İstanbul'da önemli camilerde vaazlar vermiştir. Sultan Ahmet Cami açılışında kılınan ilk cuma namazında hutbe okutmuştur. 1628 yılında ise vefat etmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Hazretlerinin kabri ise Üsküdar ilçesinde kendi yaptırdığı cami bahçesinde bulunmaktadır. Ayrıca türbe içerisinde başka sandukalar da yer almaktadır.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesinin camekanlı girişi bulunmaktadır. Daire kesitli 4 mermer sütun türbenin ortasında yer almaktadır. İçeride ise Celveti tacı şerifini andıran 13 dile ayrılmış bir ahşap kubbe yer almaktadır. Kubbenin altında ise Aziz Mahmud Hüdayi'nin ahşap sandukası yer almaktadır.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Ziyaret Günleri

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi İstanbul'da Üsküdar ilçesinde yer almaktadır. Üsküdar Meydanından yaklaşık 10 dakika yürüyerek Aziz Mahmud Hüdayi Türbesine gitmek mümkündür. Pek çok ziyaretçi türbeyi ziyaret etmek istemektedir. Fakat Aziz Mahmud Hüdayi Türbesini ziyaret edebilmek için ziyaret günlerinin ve saatlerinin bilinmesi gerekir. Aziz Mahmud Hüdayi Türbesini ziyaretçiler haftanın her günü ziyaret edebilirler.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi Ziyaret Saatleri

Haftanın her günü ziyaretçilerine kapısı açık olan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesini gün içerisinde belirli saatler aralığında ziyaret etmek mümkündür. Haftanın her günü saat 09:00 ile 20:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.