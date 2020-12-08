Ayvalıkavak Kasrı Nerede? Ayvalıkavak Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi, Kahvaltı İle Düğün Fiyatları, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ayvalıkavak kasrı Osmanlı mimarisi tarzı ile inşa edilmiş bir saraydır. Ayvalıkavak kasrı tarihte fetih tamamlandıktan sonra bir koru idi.

Ayvalıkavak Kasrı Nerede?

Ayvalıkavak Kasrı İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan saraydır. Beyoğlu ilçesinin Hasköy semtinde bulunmaktadır.

Ayvalıkavak Kasrı Tarihi Hakkında Bilgi

Ayvalıkavak Kasrı'nın tarihi Osmanlı imparatorluğu padişahlarından olan 1. Selim dönemine kadar uzanmaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ayvalıkavak kasrının olduğu bölge büyük bir koruluktan ibaretti. Bu koruluk yaklaşık olarak şuan ki Okmeydanı semtini de dolaşarak sahile kadar uzanmaktaydı.

1. Selim döneminde Ayvalıkavak kasrı için "Tersane Bahçeleri" denilmekteydi. 1. Ahmet ise sarayda iken padişahların dinlenebilmesi ve rahat edebilmesi açısından Edirne seferini düzenlerken bu bölgeye bir saray yapılmasını emretmiştir. 4. Murat döneminde ise yapılmış olan bu Tersane Bahçesi iyice genişletilmişti. Hasköy semtinden bakılınca dahi bu sarayın bütün daireleri gözükmekteydi. 3. Ahmette yapılmış olan bu sarayda zaman zaman kalmış ve haremini de bu bölgeye kurmuştur.

Ayvalıkavak Kasrı'nın açılış tarihi 1985'dir. Bundan öncesinde de Teras Bahçesi olarak inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birisi olan Ayvalıkavak kasrı içerisinde birçok harem dairesinin olduğu bir kavaktır. 18. yüzyılın sonuna gelindiğinde Ayvalıkavak Kasrı 1. Abdulhamit döneminde büyük bir tahribata uğramıştı. Daha sonra ise yapılan çalışmalar neticesinde tekrardan restore edildi. 4. Devlet giray tarafından tekrardan restore edilen Ayvalıkavak kasrı günümüze dek gelmeyi başarmıştır. 1730 yılında ise bu kavağın bahçesine has bahçe köşkü de yapılmıştır.

Tarihte padişahlara layık bir saray olması için yapılan bu saray günümüzde de kahvaltı ve düğün organizasyonları amacı ile kullanılmaktadır. Ayvalıkavak kasrı İstanbul'da bulunan en büyük dördüncü saray olma özelliğini taşımaktadır. Bazı tarihi kaynaklara göre ise bu sarayın yapımı Fatih Sultan Mehmet döneminde başlandığını ileri sürmektedir. Başka bir tarihi kaynağa göre ise bu sarayın yapımı Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiştir.

Ayvalıkavak Kasrı Düğün Fiyatları

Ayvalıkavak kasrında düğün organizasyonları gerçekleştirilmesi mümkündür. Ayvalıkavak kasrında hafta içi ve hafta sonu düğün gerçekleştirmek fiyatlar açısından farklılık göstermektedir. Hafta içi düğün için yemekli düğün organizasyonları kişi başı olarak 80 TL olup bu fiyat hafta sonu 100 TL olmaktadır. Kokteyl düğün ise hafta içi 70 hafta sonu 90 TL olmak üzere fiyat belirlenmiştir.

Ayvalıkavak Kasrı Kahvaltı Fiyatları

Ayvalıkavak Kasrı'nda güzel bir kahvaltı deneyimi yaşayabilirsiniz. Ayvalıkavak'da kahvaltı fiyatları şu şekildedir;

- Serpme kahvaltı 30 TL ( 1 kişi )

Grup organizasyonlarında da kahvaltı fiyatları grupça veya tercihen serpme olacak şekilde isteğe göre değişmektedir.

Ayvalıkavak Kasrı Giriş Ücreti

Ayvalıkavak Kasrı'na giriş ücreti 20 TL'dir. Eğer öğrencilik durumu varsa öğrenciler için ise giriş ücreti 10 TL olarak belirlenmiştir.

Ayvalıkavak Kasrı Ziyaret Saatleri

Ayvalıkavak Kasrı'na Pazartesi günü hariç her gün ziyaret gerçekleştirebilirsiniz. Diğer günler için Ayvalıkavak kasrı ziyaret saatleri şu şekildedir, 09:00 - 17:00.