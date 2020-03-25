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Ayasofya'dan önce İstanbul'un en büyük bazilikalarındandı
Seyahat
Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 25.03.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Ayasofya'dan önce İstanbul'un en büyük bazilikalarındandı

Ayasofya'nın inşasından önce İstanbul'un en büyük bazilikalarından biri olan Hagios Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları Saraçhane semtinde yer alıyor.

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524-527 yılları arasında Hristiyan olduğu için öldürülen Romalı asker Polieuktos'un adına, bugünkü Saraçhane'de Tauri Forumu ve Constantinus Martirionu arasın yaptırılan kilise, 2500 m2'lik bir alanı kapsıyordu.

Ayasofyadan önce İstanbulun en büyük bazilikalarındandı


Kilisenin Eski Anikia Iuliana sarayının kilisesi olduğu bilgileri mevcut olan kilisenin, 12. yüzyılda terk edildiği ve mimari bezemelerinin Haçlılar tarafından yağmalandığı biliniyor. Venedik'teki San Marco Kilisesi'ndeki bazı fragmanlar ve Piazetta'da bulunan bezemeli payandalar bu kiliseden götürülmüş.

Ayasofyadan önce İstanbulun en büyük bazilikalarındandı


Bugün İstanbul Belediye Sarayı'nın yakınlarında kalıntıları görülebilen Doğu Roma İmparatorluğundan kalma eserin bu kalıntıları, 1960'larda yeraltı geçidi yapılırken ortaya çıkarılmıştı. Bu kazılarında çok miktarda, seramik, sütun başlığı, sütun tamburu ve sütun gövdesi elde edilmişti.

Ayasofyadan önce İstanbulun en büyük bazilikalarındandı


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