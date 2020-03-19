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Ayasofya Müzesi sanal turla evinize geliyor
Seyahat
Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:01,Son Güncelleme:/

Ayasofya Müzesi sanal turla evinize geliyor

Müzeleri gezmek için bulunduğu yere gitmek şart değil. Sanal turlar sayesinde müzeler internet üzerinden ziyaret edilebiliyor. Bunun örneklerinden biri de Ayasofya Müzesi…

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine kapananlar için müzeleri sanal olarak gezmek mümkün. Özellikle son yıllarda sanal müzeler konusunda başarılı çalışmalara imza atılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki önemli müzeler sadece bir tık uzaklıkta yer alıyor. Türkiye’deki müzelerin bazıları da bu şekilde gezilebiliyor. Bunların en önemlilerinden biri Ayasofya Müzesi…

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Corona virüs nedeniyle evde vakit geçirirken online olarak gezeceğiniz müzeler Hepsi ücretsiz...
Corona virüs nedeniyle evde vakit geçirirken online olarak gezeceğiniz müzeler! Hepsi ücretsiz...

İstanbul’un simgelerinden Ayasofya, 537’de ibadete açıldı. Şehrin 1453’te Fatih Sultan Mehmed tarafından fethi sonrası cami olarak kullanılmaya başlandı. 1935 yılında ise müzeye dönüştürülerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açıldı.

Ayasofya Müzesi sanal turla evinize geliyor


Mimarlık tarihinin başyapıtlarından biri olan Ayasofya’yı evinizde, oturduğunuz yerden gezmek için internette yer alan bazı sitelere girmeniz yeterli. Böylece müzenin avlusunu, iç mekanlarını, görenlerin hayranlığını kazanan ünlü kubbesini, şadırvanını ya da minarelerini dilediğiniz gibi gezebilirsiniz.

Ayasofya Müzesi sanal turla evinize geliyor


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