Ayasofya Camii Nerede? Ayasofya Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

"Kutsal Bilgelik" anlamına sahip olan Ayasofya Camii tarih boyu herkesin ilgisini çekmiştir. Günümüzde Cami olarak kullanılan Ayasofya, İstanbul'da inşa edilen en büyük kilise olarak da bilinir.

Ayasofya Camii Hakkında Bilgi

İnsanlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Ayasofya tarih boyu kültür beşiği olmuştur. Aynı yerinde 3 kez tekrar inşa edilen Ayasofya Camii İstanbul'un en önemli yapılarından bir tanesidir. Yıllar boyunca Ayasofya İstanbul'un sembolü haline gelmiştir. Oldukça görkemli ve ihtişamlı olan Ayasofya, Doğu Roma İmparatorluğu tarafından İstanbul'da yaptırılan en büyük kilisedir. Dünya mimari tarihinde Ayasofya'nın yeri çok farklıdır. Yıllarca kilise ve sonrasında müze olarak kullanılan Ayasofya günümüzde de Cami olarak kullanılmaktadır.

Ayasofya Camii Nerede Ve Nasıl Gidilir?

İstanbul'un simgelerinden biri olan Ayasofya Camisi Sultan Ahmet Meydanı'nda yer alıyor. İstanbul'un Fatih semtinde yer alan Ayasofya Camisine ulaşım ise oldukça kolaydır. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar nerede oturursa otursunlar Eminönü'ne giderek Ayasofya Camiine rahat bir şekilde gidebilirler. Toplu taşıma ile Ayasofya Camisine gidilecek ise İETT Adliye Durağında durmak gerekir. Buradan 500 metre ilerideki mesafede Ayasofya Camisi rahat bir şekilde bulunabilir. Ayrıca toplu taşımanın yanı sıra vapur ile de Ayasofya Camiine gitmek mümkün olacaktır.

Ayasofya Camii Tarihi

İstanbul'da Bizans İmparatorluğu'nun bulunduğu yıllarda Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u görkemli bir şekilde fetheder. Bundan sonra ise İstanbul'un kaderi değişmeye başlar. 916 yıl süresince kilise olan Ayasofya 1453 yılından sonra tuğla minare eklenerek cami haline dönüştü. Ayasofya'nın destek duvarları dönemin en iyi mimarlarından olan Mimar Sinan tarafından yenilenerek daha dayanıklı bir hale getirilmiştir. Osmanlı'da bulunan klasik mermer işçiliği Ayasofya Camiine de yansımıştır.

Ayasofya Camisi Özellikleri

Her yıl milyonlarca insanı ağırlayan Ayasofya Camii mimari özellikleri ile de ön plana çıkmaktadır. Bir orta nef, iki yan nef, apsisin yanı sıra iç ve dış Narthexelerin yer aldığı Ayasofya görenleri kendine hayran bırakıyor. Ayasofya Camiinin görkemli kapıları meşe ağacından üretilmiştir. Bunun yanı sıra Ayasofya Camii Bizans İmparatorluğunun de kültürünü yansıtıyor. 40 Büyük penceren oluşan Ayasofya Camii'nde 107 sütun bulunuyor. Ayasofya Camii'nin içerisinde duvarları renkli mermerler kaplar. Bu mermerler yurt dışından getirildiği gibi beyaz mermerler de Marmara Adası'ndan getirilmiştir.

Ayasofya Camisi Hikayesi

Unesco Dünya Mirası listesinde yer alan Ayasofya Camii 1500 yıl boyunda İstanbul'un simgelerinden olmuştur. Ayasofya Hristiyanlığa ve İslamiyet’e de belli dönemlerde ev sahipliği yapılmıştır. Ayasofya'ya ait pek çok farklı hikaye ve efsane dilden dile dolaşıyor. Bunlardan biri de Kapıların Tılsımıdır. Ayasofya'da bulunan gösterişli kapılar 361 adet var. Bu kapılardan 101'i ise diğerlerinden büyüktür. Aynı zamanda bu kapıların da tılsımlı olduğu rivayeti var. Kapılar ne zaman sayılsa fazladan mutlaka bir kapı çıkıyor.

Ayasofya Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

Bizans İmparatorluğu zamanında İmparator Justinianos tarafından Ayasofya yaptırılmıştır. Dönemin en iyi iki mimarı olan İsidoros ve Anthemios tarafından Ayasofya’nın yapımına başlanıldı. 532 Yılında inşaatı başlayan Ayasofya'nın tamamlanması ise 5 yıl boyunca sürmüştür. Osmanlı Padişahlarından Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında İstanbul'u fethetmesi ise her şeyi değiştirmiştir. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Cami olarak hizmet veren Ayasofya 1934 yılı itibari ile müze halini almıştır. Günümüzde ise 24 Temmuz 2020 tarihi itibari ile Ayasofya da Camii olarak Müslüman aleminin hizmetine sunulmuştur.