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Avrupa'nın göbeğindeki doğa cenneti: Ardennes
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: Depophotos
Haber Giriş: 15.05.2020 - 10:46,Son Güncelleme:

Avrupa'nın göbeğindeki doğa cenneti: Ardennes

Belçika'nın güneydoğusunda yer alan Ardennes, doğaseverler için adeta bir cennet. Ormanlar, dağlar, nehirler, vadiler ve mağaralarla dolu bölge, hem endemik bitki çeşitliliğine hem de farklı hayvan türlerine ev sahipliği yapıyor.

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Konum itibarıyla Lüksemburg, Fransa ve Almanya'ya uzanan Ardennes boyunca uzanan sıradağlara tırmanmak, oradan Moselle ve Meuse nehirlerinin yemşeyil doğa içinde süzülüşünü izlemek, vadilerinde doğa yürüyüşlerine katılmak, nehirlerinde kanolarla rafting yapmak, doğa tutkunlarının keyifle gerçekleştirdiği aktivitelerden bazıları.

Avrupanın göbeğindeki doğa cenneti: Ardennes


Ziyaretçiler, bölgenin güçlü geleneklerin ve folklorunun hala yaşadığı vadilere kurulu pitoresk köylerde, bölgeye özgü el sanatlarına da ilgi göstermekte. Her bütçeye uygun konaklama imkanı bulunan Ardenes'de, dilerseniz otel, dilerseniz kiralayacağınız dağ evleri ya da oda ve kahvaltı hizmeti veren paylaşımlı konaklama seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.

Avrupanın göbeğindeki doğa cenneti: Ardennes


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