Avrupa'nın göbeğindeki doğa cenneti: Ardennes

Konum itibarıyla Lüksemburg, Fransa ve Almanya'ya uzanan Ardennes boyunca uzanan sıradağlara tırmanmak, oradan Moselle ve Meuse nehirlerinin yemşeyil doğa içinde süzülüşünü izlemek, vadilerinde doğa yürüyüşlerine katılmak, nehirlerinde kanolarla rafting yapmak, doğa tutkunlarının keyifle gerçekleştirdiği aktivitelerden bazıları.







Ziyaretçiler, bölgenin güçlü geleneklerin ve folklorunun hala yaşadığı vadilere kurulu pitoresk köylerde, bölgeye özgü el sanatlarına da ilgi göstermekte. Her bütçeye uygun konaklama imkanı bulunan Ardenes'de, dilerseniz otel, dilerseniz kiralayacağınız dağ evleri ya da oda ve kahvaltı hizmeti veren paylaşımlı konaklama seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz.







