Bursa'nÄ±n NilÃ¼fer ilÃ§esinde, Uluabat GÃ¶lÃ¼ kÄ±yÄ±sÄ±ndaki GÃ¶lyazÄ± Mahallesi, hafta sonundan itibaren sÃ¼ren yoÄŸun kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ile beyaza bÃ¼rÃ¼ndÃ¼.

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ± ile NilÃ¼fer Belediyesi Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde devam eden kazÄ±larda ortaya Ã§Ä±karÄ±lan buluntulara gÃ¶re, yaklaÅŸÄ±k 2 bin 600 yÄ±l Ã¶nce yaÅŸamÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± GÃ¶lyazÄ±, doÄŸal gÃ¼zellikleriyle ilgi gÃ¶rÃ¼yor.



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Japon Seyahat AcentalarÄ± BirliÄŸi tarafÄ±ndan "Avrupa'nÄ±n en gÃ¼zel 30 kasabasÄ±" arasÄ±nda gÃ¶sterilen, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n fazla olduÄŸu dÃ¶nemlerde gÃ¶l suyunun yÃ¼kselip evlerin Ã¶nÃ¼ne kadar gelmesinden dolayÄ± "KÃ¼Ã§Ã¼k Venedik" olarak nitelendirilen yarÄ±mada Ã¼zerine kurulu mahalle bugÃ¼nlerde beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplandÄ±.



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Drone ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen beyazlar iÃ§indeki GÃ¶lyazÄ±, Ã§oÄŸunlukla ilkbahar ve yaz aylarÄ±nda ziyaretÃ§i aÄŸÄ±rlÄ±yor. BÃ¶lgeye gelenler, gÃ¶lde kayÄ±klarla gezinti yapabiliyor. Mahalle muhtarÄ± Ä°brahim Åžahin, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, bugÃ¼nlerde yaÄŸÄ±ÅŸlar az olduÄŸu iÃ§in dere ve gÃ¶llerde su seviyelerinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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Uluabat GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n kendi su kaynaklarÄ± olduÄŸu iÃ§in bu durumdan pek etkilenmediÄŸini belirten Åžahin, "Ã–nceki yÄ±llarda bu aylarda kÃ¶prÃ¼mÃ¼zÃ¼n altÄ±ndan su akacak ÅŸekilde seviye yÃ¼kseliyordu. Bu sene henÃ¼z kÃ¶prÃ¼mÃ¼zÃ¼n altÄ±ndan su geÃ§medi. Muhtemelen 10-15 gÃ¼ne kadar su seviyesi gÃ¶lde yÃ¼kselir ve kÃ¶prÃ¼nÃ¼n altÄ±ndan kayÄ±klarÄ±mÄ±zÄ±n geÃ§iÅŸ yapabileceÄŸi ÅŸekilde sular akar." dedi.







