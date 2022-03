Ara tatil zili bahara çalıyor

Gizem Coşkunarda Hürriyet Ekler ‘Çocukla Hayat’ yazarı

Tanrıların dağında iki gün: KAZ DAĞLARI

Her fırsatta doğaya kaçıyoruz kızımla. Sırada ara tatil var. Kızım Lorin artık 3 yaşında olduğu için iki gece konaklamalı bir kamp planladık. Baktıklarım arasında en çok ilgimi çeken Oyun Kampta’nın 3-10 yaş arası çocuklar ve aileleri için hazırladığı Kaz Dağları kampı oldu. İlk konaklama deneyimimiz olacağından çadır yerine konforu tercih ettim, bu kamp etkinliğinde butik bir doğa otelinde kalınıyor. Tüm gün çocuklar için eğitici ve eğlenceli etkinlikler, akşam da açık havada masal çemberi ve kocaman bir ateş var programda. Nisandaki hava koşulları nedeniyle biz kat kat giyineceğiz, size de öneririm. Yürüyüş ayakkabısını da unutmamak lazım.



Saffet Emre Tonguç

Hürriyet Seyahat yazarı Tarihin sıfır noktası: GÖBEKLİTEPE

Yaklaşık 12 bin yıllık tarihiyle ‘Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı’ unvanına sahip Göbeklitepe, Şanlıurfa merkeze 17 km uzaklıktaki Örencik (Karaharabe) Köyü yakınlarında. Tarihin yeniden yazılmasını sağlayan bu gizemli yeri gezerken yaklaşık 12 bin yıl önce yerleşik hayata geçen eski insanların yaşamlarını yansıtan detaylar sizi büyüleyecek. Steller üzerindeki sürüngen kabartmaları, ağzı açık ve dişleri korkunç bir şekilde betimlenen kurt kafaları, yabandomuzları, turna, leylek, tilki, ceylan, yabani eşek, akrep, yabani koyun, aslan, örümcek ve kafası olmayan insan kabartmaları gibi kalıntılar var. Bakalım minikler kaç tanesini bulabilecek?



Canan Demiray / Seyahat yazarı

Rengârenk müzeler ve laleler: AMSTERDAM

Amsterdam’da ilk sanat buluşmanızı Van Gogh Müzesi’yle yapın. Rijksmuseum’a geçin ve çocuklarınızı Rembrandt ve Vermeer’le tanıştırın. Micropia ve 5 katlı dikkat çekici binasıyla NEMO Bilim Müzesi çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgisini çekiyor. Anna Frank Müzesi içinse biletinizi önceden almanız şart. Baharda açık havada yapılacak en güzel etkinlikse kanal gezisine çıkmak. Şehrin göbeğindeki Vondelpark’ta ailece bisiklet turu da programınızda olmalı. Ülkenin sembollerinden olan rengârenk lalelerle buluşmak için şehre 40 dakikalık mesafedeki Keukenhof Bahçeleri’ne gitmeyi de sakın atlamayın.



Burak Özberk / Seyahat yazarı

Portakal çiçeği kokusu: ÇIRALI

Beydağları Milli Parkı içindeki Çıralı, Akdeniz’de betonlaşmanın en az olduğu, doğal yaşamın en fazla hissedildiği ve kamp yapmanın çok keyifli olduğu bir yer. Mandalina ve portakal ağaçlarının baharla birlikte çiçek açmasıyla, harika kokular eşliğinde kamping alanlarında çadırda konaklayabilir veya bungalov tarzı yerlerde kalabilirsiniz. Gündüzleri tekneyle çevre koyları gezebilir, Olimpos Antik Kenti’ni ziyaret edebilir, Likya Yolu’nun işaretlerini takip ederek trekking yapabilir, kumsalda çakıl taşı toplayıp güneşi batırabilirsiniz. Akşamsa antikçağdaki ismiyle Chimaera, bugünkü ismiyle Yanartaş’a gidip, kayaların arasından çıkan ve hiç sönmeyen alevleri seyredebilirsiniz.



Zeynep Zor / Hürriyet Seyahat gezgini

Türkiye’nin kuzeyini görsün: KARADENİZ

Tatilde Karadeniz yaylalarına çıkmak, doğanın tüm renklerine şahit olmak, kirlenmek, hayvanlarla çocuklarınızı tanıştırmak harika bir deneyim olacaktır. Çocuklu aileler için otel ve aktivite önemli. Çamlıhemşin’deki Nordic Otel bunun için iyi bir adres. Otelin oyun kampları sayesinde çocuklar bol aktiviteli çok iyi vakit geçiriyor Büyükler için ormanda yoga platformu da var. Otelin önündeki meşhur salıncaklar da oldukça eğlenceli. Handüzü Yaylası’ndaki Handüzü Tatil Köyü de çocuklu aileler için bir başka seçenek. Çocuklarımıza tarihimizin izlerini göstermenin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Zilkale ve Sümela Manastırı gibi birçok adresi de ziyaret edebilirsiniz.



Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Lezzet dolu bir tatil düşünün!: SİCİLYA

Haftanın dört günü direkt uçuş olan Sicilya hem çocuklar hem de ebeveynler için oldukça keyifli bir ada. Katanya’ya inince ilk işiniz araba kiralamak olsun. Tavsiyem Massio Villas firmasıyla iletişime geçmeniz. Adanın farklı köşelerinde villa seçenekleri sunuyorlar ve çocuklarınız için de özel aktivite planlayabiliyorlar. Çocukların birlikte pizza veya ada usulü el yapımı makarna yapmayı öğrenecekleri lokal şef organizasyonu bunlardan biri. Gidiş veya dönüş yolunuz üzerinde Katanya’ya yakın kasabalardan biri olan Siracusa’ya da mutlaka uğrayın. Burada hayatınızdaki en iyi sandviçlerden birini yiyeceksiniz.



Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

Eğlence uzakta değil ANTALYA

Land of Legends her yaştan konukları için yüksek heyecan, bol eğlence, bitmeyen adrenalin dolu bir dünyanın kapısını aralıyor. Rixos Grubu’nun bünyesindeki rengârenk dekorasyona sahip 400 odalı Kingdom Otel, heyecan dolu ünitelere sahip. Sınırsız heyecan yaşayacağınız Tema Park, dünya markalarını bir arada bulabileceğiniz Shopping Avenue, dünya mutfaklarını benzersiz bir atmosferde deneyimleyeceğiniz restoranlar bunlardan birkaçı. Her yaştan konuğa hitap eden aktiviteler ve konserler de eğlenceli ve dolu dolu vakit geçirilmesini sağlıyor. Tema Park’ın en eğlenceli yeri Watermania çocuklar kadar büyüklerin de favorisi. Nemo Restoran’ın atmosferi de çok etkileyici.



Nalan Miri Sözer / Seyahat yazarı

Mozart’ın peşine düşün VİYANA

Müziğin ve valsin bu şehrin karakterini oluşturması ve buradan dünyaya yayılması, pazarlama stratejisinin değil çok köklü bir geleneğin doğal sonucu. Biz de Viyana’ya yolumuz düşmüşken çocuklarım Deha ve Yekta’yla Mozart’ı anlamanın keyfini çıkardık. Gezinizde Viyana Filarmoni Orkestrası’nın müzik müzesi Haus Der Musik mutlaka programda olsun. Bu müzeyi, her geçen gün çocuklar için daha da geliştiriyorlar. Merdivenleri piyano tuşlarından oluşan, bir ekrandan gerçek orkestranın şef gibi yönetilebildiği inanılmaz bir yer. Mozart, Beethoven ve Schubert’in hayatını burada oyunlarla öğrenmek mümkün.



Gülay Barbaros Altan / Hürriyet Seyahat Yazıişleri Müdürü

Drakula ailesinin oteli : TRANSİLVANYA

Bizim için korku filmlerinin muhteşem dekoru olan Drakula’nın şatosu, kızım için de tatlı Drakula ailesinin otel işlettiği ve arada yarasa olup uçtuğu, koridorlarında komik hayaletlerin gezindiği bir yer. Biliyorsunuz ‘Otel Transilvanya’ serisinin tam dört filmi çekildi. Coğrafyası ve mimarisiyle ilgi çekici ve Avrupa havası yaşatan, AB üyesi olmasına rağmen Schengen bölgesinde olmayan ve Euro’ya geçmedikleri için de hâlâ ekonomik bir destinasyon. Bükreş’e vardıktan sonra görülecek ilk durağımız Bran kentindeki Kont Drakula’nın şatosu olacak. Kaleden sonra Braşov, Viscri, Sighişoara kentleriyle Sibiel Köyü görülecek yerler listemizde.



Dicle Tuba Kılıç / Doğa Derneği Başkanı

Flamingolara selam verin: GEDİZ DELTASI

Ara dönem tatili tam da ilkbahar kuş göçüne denk geliyor. Yazı İzmir’de geçirmek için uzun yollar kat eden kuşları Gediz Deltası’nda ailece karşılayabilirsiniz. Delta, Karşıyaka, Çiğli, Menemen ve Foça ilçelerine sınır. 300 kuş türü yaşıyor. UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi’ne aday deltayı çocuklarınızla birlikte yürüyüş yaparak veya bisikletle keşfedebilirsiniz. Deltanın güneyindeki Mavişehir Balıkçı Barınağı’nda tepeli pelikanları izleyerek kahvaltınızı yapabilir, ardından Mavişehir’den deltanın Ramsar koruma sınırlarına doğru bisiklet sürerek flamingolarla selamlaşabilirsiniz. Yol boyunca size birçok kuş türü eşlik edecek.