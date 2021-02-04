Antalya'da yazla kış arası yarım saat

Turizmin başkenti Antalya'nın tek kayak merkezi olan Saklıkent Kayak Merkezi, kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta. 1900 rakımlı tesise bu yıl geç de olsa kar yağdı. 500 dağ evi ve bir otelin de bulunduğu kayak merkezine gelen tatilciler, karın keyfini doyasıya yaşayabiliyor. Kentte hava sıcaklığının 15 derecede olduğu bir günde Saklıkent Kayak Merkezi, 4 dereceleri görebiliyor.







AYNI GÜN İKİ MEVSİM

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nden kayak merkezine yarım saatte gidilebilirken, aynı gün iki mevsimi yaşamak mümkün. Tatilciler ve kentte yaşayanlar Konyaaltı Sahili'nde şubat ayında öğle saatlerinde denize girip, güneşlendikten yarım saat sonra Saklıkent Kayak Merkezi'ne giderek, karın ve kış mevsiminin keyfini sürebiliyor.







Koronavirüs tedbirleri kapsamında kayak merkezinde alınan ek önlemlerle, maske ve fiziki mesafeye dikkat ediliyor. Tatilcilerin kapalı mekanlarda vakit geçirmesinin önüne geçmek adına tesisteki tüm kapalı mekanlara kişi sınırlandırılması getirildi. Hafta sonu kısıtlamalarından önce otele giriş yapan tatilciler hafta sonunu kayak merkezinde geçirebiliyor.









Tesisin işletme sorumlusu Cuma Özaydın, tesisin yüzde 50'sinin dolu olduğunu belirterek, “Koronavirüs önlemleri gereği daha fazla misafir kabul edemiyoruz. Kar bu yıl biraz geç yağdı. Ona rağmen misafirlerimizin ilgisinden çok memnunuz. Antalya çok özel bir yer. Konyaaltı Sahili'nde denize girip yarım saat sonra burada kayak yaparak karın keyfi çıkarılabilir" dedi.