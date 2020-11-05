Antalya'da iki farklı mevsim bir arada

Antalya'da yazdan kalma günler sürüyor. Kasım ayında güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin tadını çıkardı. Kimileri güneşlendi, kimileri denize girerek yüzdü. Anne ve babalarının yanında deniz keyfi yapan çocuklar, suyun çok güzel olduğunu, dışarı çıktıklarında ise üşüdüklerini söyledi.

İşleri nedeniyle yaz tatili yapamadığını belirten Adnan Yeter, eşi ve üç kızıyla birlikte İstanbul'dan tatil için Antalya'yı seçtiğini belirtti. Antalya'da denize girildiğini bildiği için geldiğini anlatan gemi personeli Yeter, "İşlerim nedeniyle ailemi tatile çıkaramadım. Bu aylara kaldık. Denize girildiğini bildiğim için kızlarımı ve eşimi Antalya'ya getirdim. Bir hafta tatil yapacağız" dedi.





Babası ve kardeşleriyle denizin tadını çıkaran 12 yaşındaki Eylül Yeter, "Su çok güzel. Dışarı çıkınca biraz üşüdüm ama havluya sarılınca ısındım. Güneş ısıtıyor. Antalya'yı çok sevdim. İstanbul'a dönmek istemiyorum" diye konuştu.

Gündüz güneş açtı, gece kar yağdı

Bir tarafta pastırma sıcakları yaşanırken bir tarafta da kar yağışı görüldü. Kasım ayının ilk günleri, kent merkezinde ara ara yağışlı olmasına rağmen, çoğunlukla güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde sıcakla geçiren Antalya'ya, mevsimin ilk karı yağdı. Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine ilk kar dün gece yağdı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerindeki Alacabel'e düşen ilk kar, yoldan geçen araç sürücülerinin cep telefonu kameralarına da yansıdı.

Kar görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, Karayolları ekipleri bölgede ulaşımın aksamaması için tedbirler aldı.