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Ankara'nın 'Japon Yolu' bu yıl da rengârenk
Seyahat
Kaynak ve Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 28.04.2020 - 10:10,Son Güncelleme:

Ankara'nın 'Japon Yolu' bu yıl da rengârenk

İlkbahar mevsimini en coşkulu yaşatan ağaçlar, kuşku yok ki baharın en güzel çiçeklerini açan Japon kirazı ağaçları (sakuralar) oluyor. Koronavirüs salgının insanları eve hapsettiği bugünlerde; Başkent Ankara'nın orta yerinde yüzlerce çeşit çiçek ve bitki örtüsüyle dört mevsim masalsı bir görünüme bürünen Dikmen Vadisi, baharın gelişini sakuraların açan çiçekleriyle şenlenen 'Japon Yolu'ndan selamlıyor.

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Japon Kültürü’nde yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen Sakura ağaçlarının (Japon Kirazı) çiçek açmasıyla muhteşem bir güzelliğe bürünen Dikmen Vadisi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kısa süren bu güzelliğe tanıklık etmek isteyen Başkentlilerin adeta akınına uğruyor.

Ankaranın Japon Yolu bu yıl da rengârenk


Başkentliler; Dikmen Vadisi’nde de pembe ve beyaz çiçek açan Sakura ağaçlarının büyülü atmosferinin altında yürüyüş yapmanın, fotoğraf çektirmenin keyfini yaşıyorlar.

Ankaranın Japon Yolu bu yıl da rengârenk


Son yıllarda en özel anlarının kayda geçirildiği fotoğraflara ev sahipliği yapan Dikmen Vadisi’ndeki Sakura ağaçları, profesyonel fotoğrafçıların da uğrak yeri. Rengarenk görüntüsüyle adeta masalsı bir vadiye dönüşen Dikmen Vadisi, kitap okuyan, müzik dinleyen, bisiklete binen, şehrin yorgunluğunu atan Başkentlilerin de en sevdiği mekanlar arasında yer alıyor.

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