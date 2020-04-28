Ankara'nın 'Japon Yolu' bu yıl da rengârenk

Japon Kültürü’nde yeniden doğuşun, ilkbaharın gelişinin müjdecisi olarak nitelendirilen Sakura ağaçlarının (Japon Kirazı) çiçek açmasıyla muhteşem bir güzelliğe bürünen Dikmen Vadisi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kısa süren bu güzelliğe tanıklık etmek isteyen Başkentlilerin adeta akınına uğruyor.







Başkentliler; Dikmen Vadisi’nde de pembe ve beyaz çiçek açan Sakura ağaçlarının büyülü atmosferinin altında yürüyüş yapmanın, fotoğraf çektirmenin keyfini yaşıyorlar.







Son yıllarda en özel anlarının kayda geçirildiği fotoğraflara ev sahipliği yapan Dikmen Vadisi’ndeki Sakura ağaçları, profesyonel fotoğrafçıların da uğrak yeri. Rengarenk görüntüsüyle adeta masalsı bir vadiye dönüşen Dikmen Vadisi, kitap okuyan, müzik dinleyen, bisiklete binen, şehrin yorgunluğunu atan Başkentlilerin de en sevdiği mekanlar arasında yer alıyor.