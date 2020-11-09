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Amasya’da tabloları aratmayan manzara
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 10:18 | Son Güncelleme:

Amasya’da tabloları aratmayan manzara

Türkiye'nin turizm cenneti Amasya'nın Taşova ilçesi Boraboy Gölü Tabiat Parkı sonbaharın renklerine büründü.

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Amasya’da sonbaharın gelmesiyle birlikte ormanlardaki renk cümbüşü görenleri cezbediyor. İlkbahar ve yaz boyunca dağların üzerini kaplayan yeşil örtü, sonbaharın gelmesiyle yerini sarı, yeşil ve kırmızının birbirinden farklı tonlarına bıraktı.

Amasya’da tabloları aratmayan manzara


Amasya’nın Taşova ilçesinde, denizden 1050 metre yükseklikte bir krater gölü olarak bilinmesine karşın, aslında küçük bir akarsuyun etraftan gelen yıkıntılarla tıkanması sonucu oluşmuş, doğal bir set gölü olan Boraboy Gölü sonbaharda sarı, yeşil ve kırmızının birbirinden farklı tonlarının görülebildiği muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerini bekliyor. Sonbaharın tüm renklerinin bir arada görülebildiği Boraboy Gölü’ne gelen ziyaretçiler, tabloları aratmayan eşsiz manzarayı çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştiriyor.

Amasya’da tabloları aratmayan manzara



Doğasever ve fotoğrafçılara adete bir görsel şölen oluşturuyor. Gelen ziyaretçiler bir yandan manzaranın tadını çıkarırken diğer yandan bol oksijen alıyor. Göl etrafında bulunan yürüyüş yolu sayesinde gelen ziyaretçiler manzarayı ve doğanın tüm renkleri bir arada görebiliyor. Garson Tuana Taşar, “Bu yaz çok yoğun olan yaz sezonumuzu kapattık. Sonbahar sezonumuza geçiş yaptık.

Amasya’da tabloları aratmayan manzara



Özellikle kırmızı, sarı, yeşil tonlarına hakim olduğu muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerimiz bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirebiliyor. Gelen ziyaretçiler bir yandan manzaranın tadını çıkarırken diğer yandan oksijen alabiliyorlar. Tabloları aratmayan bu manzaraya tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz” dedi.

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