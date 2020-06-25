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Almanya'nın en temiz göllerinden Weissensee
Seyahat
Kaynak ve fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 25.06.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Almanya'nın en temiz göllerinden Weissensee

Almanya'nın Füssen kenti sınırları içinde bulunan Weissen Gölü, 2,4 kilometre uzunluğa, ortalama 600 metre genişliğe , 25 metreye kadar derinliğe sahip ve 1,35 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

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Kökeni buzul çağlarına dayanan göl, özellikle de Lech buzulunun sularından oluşmuş. Adını göldeki beyazı parlatan kireç birikintilerine borçlu olan gölde; turna, yılan balığı, kadife balığı, göl alabalığı ve sazan balığının da aralarında olduğu balık türleri yaşarken, kuğular ve yaban ördekleri başta olmak üzere kanatlılar da bu ideal ortamı yaşam alanı olarak seçiyor.

Almanyanın en temiz göllerinden Weissensee



Kürek ve rüzgar sörfçülerine uygun koşullar sunan Weissen Gölüne yüzmek isteyenler için tesisler de mevcut. Etrafında yürüyüş ve bisiklet yolları bulunan bu şirin gölde dolaşmak için tekne de kiralanabiliyor. Gölün kıyısında ise yaklaşık 1500 kişinin yaşadığı bir kasaba mevcut.

Almanyanın en temiz göllerinden Weissensee


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