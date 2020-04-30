Almanya, güvenli yaz tatili için Türkiye'yi önerdi

Yeni tip koronavirüs salgını, Avrupa'yı etkisini altına aldı. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa'nın en önemli gelir kaynaklarından olan turizm faaliyetleri de, kıta genelinde gölgede kaldı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada yabancı ülkeler için seyahat uyarısını 15 Haziran'a kadar uzattığını söyledi.

AVRUPA BU YAZ GÜNDEMDE YOK

Bu tarihten sonra sonra seyahat uyarısı olmamasını umduğunu kaydeden Maas'ın açıklamalarının ardından Alman Die Welt, yayınladığı programda Avrupa'daki önemli tatil rotalarını inceledi.









FRANSA YIL SONUNA KADAR TERCİH EDİLMEYECEK

İtalya, İspanya, Fransa gibi, özellikle yabancı turistler için popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Die Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceğini kaydetti. Fransa'nın ancak yıl sonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Die Welt, İtalya'nın ise tamamen ihtimal dışı kaldığını söyledi.









"ÖNLEMLER GERÇEKÇİ DEĞİL"

Yaz tatili için biraz gerçek dışı önlemlerin konuşulduğu İtalya'da tartışılan pleksiglastan bölmelerin olduğu plajlar, maskeler, plaj görevlileri gibi seçeneklerin ise mümkün olmadığının altı çizildi.









"TÜRKİYE SALGINLA MÜCADELEDE OLUMLU ADIMLAR ATTI"

Ancak seyahat koşullarında olumlu yönleriyle öne çıkan ülkelerde, Almanlar tarafından da önemli bir merkez olan Türkiye'yi öne çıkaran Die Welt, ülkede görülen vaka sayıları düşmesiyle Türkiye'nin bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

"TEMİZ SEYAHAT SERTİFİKALARI VAR"

Türkiye'nin, Kovid-19 ile mücadelede olumlu adımların attığını vurgulayan Die Welt, tatil bölgelerinde temiz seyahat sertifikalarına sahip denetlenebilir merkezlerin olduğunu öne çıkardı.