Alanya turizmi normalleşmeye hazır

ALTİD Başkanı Burhan Sili, pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomi ile turizmde ciddi sorunlar oluşturduğunu söyledi. Koronavirüs sürecinde en çok etkilenen sektörlerden birinin turizm olduğunu belirten Burhan Sili, “Bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, ciddi çaba gösterildi ve sürecin doğru atlatılması noktasında başarılı perspektif sergilendi. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı'mız nezdinde sık sık toplantılar yaparak, verilen talimat doğrultusunda çalışmalar yaptık. Bu süreçte Alanya'daki tesislerin neredeyse tamamı kapalı. İlçedeki 550 tesisten üçü açık. Bu süreçte turizm paydaşlarının da içinde olduğu bir komisyonla otellerde alınması gereken önlemleri belirledik ve çalışmalara başladık. Sağlıklı Turizm Belgesi alma anlamında çalışmalarımızı tamamlama aşamasına geldik" dedi.



'HAREKETLİLİK BAŞLAYACAK'



Normalleşme sürecine haziran ayı itibarıyla başlanılacağını ifade eden Sili, şöyle konuştu: "Cumhurbaşkanımız 1 Haziran'da birçok şeyin serbest olduğunu açıkladı. Biz de sahillerimizde tesislerimizin açılması anlamında çalışmalarımızı hızlandırdık. Ancak şöyle bir durum söz konusu, kaynak pazarlarda da bu işin hallolması, onların da koşullara ve seyahate başlaması gerekiyor. Şu an kaynak pazarımızın tamamında bu iş durmuş durumda. Öyle görünüyor ki haziran ortası, temmuz başında hareketlilik başlayacak. Almanya 31 ülke açıkladı. Bu konuda AB ülkesi sınırları dışında 5 ülkeyi de kapsamına aldı. Bir diğer taraftan Almanya'da hem kamuoyu ve hem tur operatörlerine, Türkiye talebi konusunda yoğun ve ciddi bir kamuoyu oluşturulmuş durumda, baskı söz konusu. Benim görüşüme göre ikinci durumda Türkiye ilk açılacak ülke."









HAZİRAN VE TEMMUZ ÖNGÖRÜLÜYOR



Pandemi sürecinin yavaşlamasıyla Antalya ve Alanya'nın dünya turizminde dikkat çekeceğini aktaran Sili, şöyle dedi: “Alanya ve Antalya bu işi dünyada en iyi yapan yerlerin başında geliyor. Türkiye, vazgeçilemez ülke konumunda. 2016 krizi sonrası yapılan rakamlar bunun göstergesi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden misafir alıyoruz. Bu sene geçen yıllar gibi olmayacak ama temmuz ortası itibarıyla Rusya, Almanya kaynak pazarında sorunların halledilmesi durumunda 2-3 aylık bir süreç yaşayacağız. Bu da ülke ekonomimizin yola girmesinde ve 2021 yılına hazırlık açısından önemli."