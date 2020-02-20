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Alaçatı'nın tarihi dokusu: Taş evler
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: DepoPhotos
Haber Giriş: 20.02.2020 - 10:02,Son Güncelleme:/

Alaçatı'nın tarihi dokusu: Taş evler

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı bir mahalle statüsünde olan Alaçatı, deniz ve plajları kadar tarihi taş evleri ile de ünlü. Taş evleri sayesinde turizmi gelişen Alaçatı'da restore edilen evler, arnavut kaldırımlı dar sokakların iki yanına sıralınıyor.

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Evlerin mimarisindeki temel özelliklerden biri de arka cephelerinin bahçeli olması. Evlerin yapımında taş tercih edilmesinin ana nedeni olarak da bölgede bulunan taş ocakları sayesinde taşın ucuz bir malzeme olması gösteriliyor.

Alaçatının tarihi dokusu: Taş evler


Taşın ısıyı tutma ve nemi ayarlama özelliği bulunması, evlerin yaşam kalitesini arttırırken, taşıyıcı sitemlerinde kestane, mazı ve selvi ağaçları, kapı ve pencere doğramalarında da ağırlıklı olarak çam ağaçları kullanılmakta.

Alaçatının tarihi dokusu: Taş evler


Kiremitli çatılı evlerin işçiliğinde pek süsleme kullanılmasa da, az da olsa bazı yapıların tavan ve duvar süslemeleri olduğu göze çarpmakta.

Alaçatının tarihi dokusu: Taş evler


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