Alaçatı'nın tarihi dokusu: Taş evler

Evlerin mimarisindeki temel özelliklerden biri de arka cephelerinin bahçeli olması. Evlerin yapımında taş tercih edilmesinin ana nedeni olarak da bölgede bulunan taş ocakları sayesinde taşın ucuz bir malzeme olması gösteriliyor.







Taşın ısıyı tutma ve nemi ayarlama özelliği bulunması, evlerin yaşam kalitesini arttırırken, taşıyıcı sitemlerinde kestane, mazı ve selvi ağaçları, kapı ve pencere doğramalarında da ağırlıklı olarak çam ağaçları kullanılmakta.







Kiremitli çatılı evlerin işçiliğinde pek süsleme kullanılmasa da, az da olsa bazı yapıların tavan ve duvar süslemeleri olduğu göze çarpmakta.







