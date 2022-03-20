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Alaçatı'da otların lezzet şöleni
Seyahat
Haber Giriş: 20.03.2022 - 05:00 | Son Güncelleme:

Alaçatı'da otların lezzet şöleni

2020 ve 2021’de pandemi nedeniyle ‘Evde Ot Şenliği’ olarak çevrimiçi gerçekleşen Alaçatı Ot Festivali’nin 11’incisi 24-27 Mart tarihleri arasında düzenlenecek.

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Her yıl bir otu tema olarak seçen festivalin bu yılki teması ‘labada’. Birçok ünlü ismin katılacağı, Kenan Doğulu, Ayhan Sicimoğlu gibi sanatçıların konser vereceği festivalin kortej yürüyüşüyse 25 Mart Cuma günü yapılacak. Festivalin en can alıcı kısmı yemekler... 4 gün boyunca birçok ünlü şef marifetlerini sergileyecek.

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