Alaçatı'da otların lezzet şöleni

Her yıl bir otu tema olarak seçen festivalin bu yılki teması ‘labada’. Birçok ünlü ismin katılacağı, Kenan Doğulu, Ayhan Sicimoğlu gibi sanatçıların konser vereceği festivalin kortej yürüyüşüyse 25 Mart Cuma günü yapılacak. Festivalin en can alıcı kısmı yemekler... 4 gün boyunca birçok ünlü şef marifetlerini sergileyecek.