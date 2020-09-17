Akkum Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Akkum Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Akkum plajı oldukça uzun bir kumsala sahiptir. Yiyecek ve içecek imkanları da yine Akkum plajında bulunmaktadır. Akkum plajı içerisinde şezlong ve şemsiye kiralama imkanları bulunmaktadır. Ege bölgesinde yer alan Akkum plajı Ege'nin en güzel plajları arasındadır.

Akkum Plajı Hakkında Bilgi

Akkum plajı Sığacık'ta bulunmaktadır. Sığacık'a giden ziyaretçilerin mutlaka uğraması gereken plajlardandır. Akkum plajı yaz mevsiminde en çok dolan plajlardan bir tanesidir. Oldukça temiz bir denize sahiptir. Akkum plajı bir halk plajı olduğundan dolayı plaja girişte herhangi bir ücret ödemek durumunda değilsiniz. Sığacık ve çevresindeki plajların en meşhur ve tercih edilen plajı Akkum plajıdır.

Akkum Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Akkum Plajı İzmir'in Seferihisar ilçesinde yer almaktadır. Seferihisar ilçesinin Sığacık tatil bölgesinde yer alan Akkum plajı ulaşım özel araç ve toplu taşıma ile mümkündür. Akkum plajı şehrin merkezinde yer almamaktadır. Bundan dolayı ulaşım için merkezden sonra en az 1.5 saat yol gitmek durumundasınız. İzmir merkeze geldikten sonra Seferihisar ilçesine giden otobüslere binmelisiniz. Seferihisar ilçesine giden otobüslere bindikten sonra buradan da Sığacık'a direkt olarak giden minibüsler yer almaktadır.

Yani toplu taşıma imkanları ile Akkum plajına gelecekseniz aktarma yapmayı göze almalısınız. Onun dışında özel araç ile de Akkum plajına gitmek daha kolay ve daha kestirmedir. Özel araç ile birlikte İzmir Seferihisar tabelalarını takip ederek otobandan hızlı bir şekilde ulaşım sağlayabilirsiniz. Seferihisar ilçesine geldikten sonra Sığacık yazan tabelaları takip edin. Sığacık'a ulaştıktan sonra Akkum plajı tabelalarını göreceksiniz. Tabelaları takip ederek bu muhteşem plaja ulaşım sağlayabilirsiniz.

Akkum Plajı Özellikleri

- Plajın oldukça uzun bir kumsalı bulunmaktadır.

- Plaj taş ve kumlardan oluşmaktadır.

- İçerisinde hem belediyeye hem de özele ait işletmeler yer almaktadır.

- Çevresinde konaklamaya dair imkanlar bulunmaktadır.

Akkum Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Akkum plajında kamp yapmak mümkündür. Akkum plajında kamp yapmak için kendi çadırınızı getirmek durumundasınız. Bu plaj bir halk plajı olduğundan dolayı herhangi bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Kamp için ise duş ve tuvaletler mevcuttur. Ücret ödeme durumunda bu imkanlardan da yararlanabilirsiniz.

Akkum Plajı Konaklama Detayları

Akkum plajı çevresinde birçok otel bulunmaktadır. Bundan dolayı bu otelleri kullanarak konaklayabilirsiniz. Akkum plajı çevresindeki otellere internet üzerinden rezervasyon yaparak gelmeden odanızı ayarlayabilirsiniz. Her türlü bütçeye uygun olacak şekilde oda fiyatları yer almaktadır. Dilerseniz Akkum plajına yakın çevre yerlerden de yine otel odası kiralayabilirsiniz.

Akkum Plajı Giriş Ücreti

Akkum plajı bir halk plajıdır. Bundan dolayı giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Yalnızca içerisinde yer alan işletme imkanlarından yararlanmak için ücret ödemek zorundasınız.