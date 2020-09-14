Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede? Ahmet Hamdi Akseki Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

İlk olarak 2013 yılında ibadete açılmış olan Ahmet Hamdi Akseki Camii, hayatını kaybeden Diyanet Başkanı anısına özel olarak yaptırılmış olan cami olma özelliğini taşımaktadır.

Ahmet Hamdi Akseki Camii Hakkında Bilgi

Ahmet Hamdi Akseki Camisi içerisinde engellilere özel alan ve bölmelerde yapılmıştır. Cami içinde 40 hadis ve 24 kadın sahabenin isminin yazıldığı bilinmektedir. Cami içine girildiğinde dikkat çeken detaylardan birisi de caminin içindeki ışıklandırma ve avizelerin görülememesidir. Özel ışıklandırma teknolojisinin kullanıldığı Ahmet Hamdi Akseki Camisindeki ışıklandırma ve ses sistemlerinin tamamen gizli hale getirildiği bilgisi bulunmaktadır.

Ahmet Hamdi Akseki Camii Nerede Ve Nasıl Gidilir?

Ankara’da bulunan Ahmet Hamdi Akseki Camii, Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alıyor. Ahmet Hamdi Akseki Camisi aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanında yer almaktadır. Ahmet Hamdi Akseki Camisine gitmek için metroyu kullanmak en akıllıca tercihlerin başında gelmektedir. Metronun yanı sıra camiye ulaşım için otobüs ve minibüs hatlarını da kullanabilirsiniz. Metro ile camiye ulaşmak için metroya binmenizin ardından Bilkent Metro durağında inin ve 1 dakikalık yürüyüşün ardından camiye ulaşın. Minibüs ile camiye gitmek için Fatih, Sincan ve Ümit Köy minibüs hatlarını kullanın. Otobüs ile ulaşım için ise Bakanlıklar otobüsünü tercih edin ve Bilkent Kavşağı’nda inin.

Ahmet Hamdi Akseki Camii Tarihi

İlk olarak dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı 19 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Ahmet Hamdi Akseki Camii, adını Diyanet İşleri Başkanı olan Ahmet Hamdi Akseki tarafından almıştır. Cumhuriyet tarihinde 3. Diyanet İşleri Başkanı olan Ahmet Hamdi Akseki’nin anısına yaptırılan bir camidir. Oldukça estetik ve ihtişamlı görünüme sahip olan Ahmet Hamdi Akseki Camii, aynı zamanda Ankara’nın en geniş ve büyük camisi olma özelliğini taşımaktadır. İnşaatına 2008 yılında başlanmış ve 4 yılsonunda tamamlanarak açılmaya hazır hale getirilerek, Ankara ve diğer çevre illerden gelen kişilere hizmet vermektedir.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi Özellikleri

Caminin iç ve dış tasarımında oldukça özen gösterilmiş ve farklı motifler ile desteklenerek ibadete açık hale getirilmiştir. Türk motiflerinin sıkça yer almış olduğu Ahmet Hamdi Akseki Camisinde, aynı zamanda Osmanlı motifleri de sıkça görülmektedir. Yaklaşık 5 binden fazla kişi kapasitesi bulunan büyük ve devasa cami, aynı zamanda özel havalandırma ve ses sitemlerine sahiptir.

Özellikle ayakkabılıklar kısmına dikkat edilmiş ve ayakkabılıkların her bölümü için ayrı sensör yerleştirilmiş. Konu ve farklı nem olaylarının oluşmaması adına özel havalandırma sistemleri cami içinde yer almaktadır. Caminin en dikkat çekici bölümü ise kubbesinin boyutudur. Türkiye’nin en uzun kubbe boyuna sahip olan camide, kubbenin yaklaşık 33 metre uzunlukta olduğu biliniyor.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi Hikâyesi

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Ahmet Hamdi Akseki anısına hatıra olarak yaptırılan Ahmet Hamdi Akseki Camisi, Recep Tayyip Erdoğan’a gelen öneri ve bunun kabulü sonrasında inşa ettirilerek ibadete açık hale getirilmiştir.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi Mimarı Kimdir? Kim Yapmıştır?

VIP Cami olma özelliğine sahip olan Ahmet Hamdi Akseki Camisinin mimarı kadın bir mimardır. Mimarı Sonay İlbay olan Ahmet Hamdi Akseki Camisi, Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından özel firmalar aracılığı ile yaptırılmıştır.