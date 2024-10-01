Uçaklara güvenlik istiyoruz

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Bu durumdan hem yolcular hem de kabin görevlileri rahatsız.

Düşün-senize, iki yolcu ya da bir yolcu ve kabin görevlisi arasında kavga çıkıyor ve siz küçücük tüpün içinde çaresiz ve korku içinde olanları izliyorsunuz.

Başıma geldi, korkunç rahatsız edici ve ürkütücü bir durum.

“Durdurun uçağı, sağa çekin bu ikisi insin, bir polis çağıralım” diyeceğiniz bir durum da yok.

Öyle kalıyorsunuz!

Şu ana dek ciddi, yaralanmalı ya da ölümlü bir kavga olmaması olmayacağı anlamına da gelmiyor.

Artan vukuatlara ve gerginliklere bakılırsa tehlike yaklaşmakta.

Buradan yola çıkarak geçen gün Türk Hava Yolları’nı da etiketleyerek “uçaklara polis ya da güvenlik görevlisi istiyoruz” diye bir paylaşım yaptım.

Başta hostesler olmak üzere o kadar çok kişiden “çok haklısınız, biz de aynısını istiyoruz” cevabı geldi.

Ama ne yazık ki Antalya’dan arkadaşım Çağdaş, işin polis kısmının çok zor olduğunu şöyle anlattı:

“Uçak içinde polis olması neredeyse imkânsız. Uçak şirketleri özel. Polis kamu sınıfında resmi kurumu temsil ediyor. Şartları, olanakları, müdahale hususları ve güvenlik mevzuatları birbirine denk değil. Polisin silahlı bir şekilde uçak kabininde bulunması da olmaz. Bu durumda bize havayolu şirketlerinden uçaklara özel güvenlik elemanı talep etmek kalıyor.Evet maliyetli, evet uçakta bir müdahale olduğunda uçak en yakın alana inecek ve yine bir dolu prosedür ve masraf çıkacak.Ama uçaktaki güvenliğimiz ve huzurumuz için de artık bu zamanlarda buna ihtiyaç var.”

Türk Hava Yolları’na bir kez de buradan talebimi iletmiş olayım

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Köpeğinizi gezdirirken

Köpeklerini gezdiren insanları dikkatle izliyorum.

Çoğu sanki köpeklerini değil kendilerini gezdiriyorlar.

Hayvanı çekiştire çekiştire gezdirmek marifet değil.

İki çiş, bir kaka için çıkmıyorsunuz dışarı, öyle değil mi!

Ona zaman ve alan tanımak lazım.

Onunla durmak, onunla yürümek lazım.

Ve en önemlisi onun için en önemli olan şeye, yani yürürken, durup koklamasına izin vermek lazım.

Neden mi?

İşte nedenler.

Bir köpeğin koku duyusu bizden binlerce kat daha fazla.

Onların etrafı koklamasına izin verilmesi streslerini azaltıyor ve nabızlarını düşürüyor.

Köpekler koklayarak dünyayı anlıyor ve bilgi ediniyorlar.

Koklalamalarına izin verilmemesi onları strese sokuyor.

Yürürken durup etrafı koklayan köpekler daha mutlu oluyor.

Ev köpekleri yemeden, içmeye, tuvalete çıkmaya kadar insana bağımlı.

Koklamalarına izin verilmesi onlara özgür ve bağımsız hissettirerek daha sağlıklı olmalarını da sağlıyor.

Köpeğinizin her yeri koklaması sizi rahatsız ve huzursuz ediyor olabilir.

İşte bu noktada sizi de rahatlatacak bir kaç öneri.

Onun durmasına ve etrafı koklamasına izin verirken gözünüz tehlikeli durumlara karşı hep üzerinde olsun, unutmayın kendinizi değil köpeğinizi gezdiriyorsunuz.

Kemik, çöp, yemek artığı koklayıp ağzına atmasına izin vermezseniz sorun yok.

Bırakın bol bol koklasın, öğrensin, keşfetsin, mutlu olsun.

Keyifli yürüyüşler.