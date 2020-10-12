Ağva Plajları 2020 - Ağva'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Yazın bunaltıcı havasından kurtulmak ve kumla dolu sahilde harika bir gün geçirmek adına, Ağva plajları arasından tercih yapabilirsiniz. Berrak denizi ve birçok farklı etkinliği ile öne çıkan plajları bazıları ücretli bazıları ise ücretsiz şekilde sunuluyor. Kişisel tercihlerinize ve lokasyona bağlı olarak seçim gerçekleştirebilirsiniz. Sadece plajlar değil aynı zamanda plajların çevresindeki pek çok etkinlikten faydalanmak mümkün. Özellikle kamp alanları ile beraber piknik yapmak için de farklı bölgeler bulunuyor. Tercihinize bağlı olarak seçim yapabilir ve Ağva Bölgesinin değişik plajlarını değerlendirebilirsiniz.

Ağva Halk Plajı

Gür yeşillik ormanları ile kum plajı üzerinden Ağva halk Plajı en çok tercih edilen bölgelerden biridir. Özellikle bakir koyları ve adacıkları ile öne çıkan bölge, berrak suyu eşliğinde güneşin tadını çıkarma imkanı tanıyor. Ağva Plajı bir Belediye Plajı olarak da ücretsiz şekilde giriş olanı tanıyor. Ancak bölgede herhangi bir şemsiye ya da şezlong hizmeti verilmemektedir. Bu yüzden tedbirli olarak yanınıza şemsiye ve şezlong getirmeniz önemlidir. Bunun yanı sıra bölgede Cafe ve restoran olduğu için yiyecek ve içecek sıkıntısı çekmezsiniz. Özellikle Ağva plajlarındaki kumsalın şifalı olduğu dile getirilmektedir. En çok da romatizmalı hastalara iyi geldiği söylenen Ağva halk Plajına gidebilir ve kumsalında keyif bir şekilde yürüyüş yapabilirsiniz.

Kilimli Koyu Plajı

Ağva Plajı bünyesinde ek olarak sunulmuş olan Kilimli koyu Plajı, merkeze 5 kilometre uzaklıktadır. Bucaklı Köyü yolu üzerinde bulunan Kilimli koyu Plajı, tertemiz suyu ve geniş kumsalı ile beraber ailece güzel bir zaman geçirme olanağı tanıyor. Giriş ücretsiz olması ile beraber şezlong ve şemsiye için 15 ya da 20 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda işletme bünyesinde kafe ve restoranların yanı sıra, bölgede soyunma kabini, duş ile WC yer almaktadır. Özellikle bölgeye göre Kilimli koyu plajı hırçın ve dalgalı değildir. Ama yine de bu konuda tedbiri elden bırakmamak büyük bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra bölgede kamp alanı yer alıyor. Bu sebepten dolayı bölgeye gelen pek çok kişi çadır kurmak da ya da karavan keyfi yaşamaktadır. Üstelik herhangi bir ücret olmadan farklı bölgedeki kamp alanlarını değerlendirmek mümkündür.

İmrenli Koyu Plajı

Sakin ve huzurlu bir ortamda denize girmek istiyorsanız, Bu konuda İmrenli koyu Plajı ön plana çıkıyor. Adından da anlaşılacağı üzere İmrenli Köyü civarında bulunan plaj, mavi bayraklı olması ile güvenli şekilde denize girme olanağı tanımaktadır. Gayet temiz ve incecik kumları ile muhteşem bir biraz olmasının yanı sıra, özel işletme eşliğinde restoran ve kafe yer alıyor. Plaja ücretsiz şekilde giriş imkanı bulunurken, şemsiye ve şezlong için 20 ya da 25 TL gibi bir ücret ödenmesi gerekiyor. Kalabalıktan uzak sakin bir gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bu plaj, soyunma kabini ve WC ile duş olanağı da sağlıyor. Fakat bu plajın Ağva merkeze uzak olduğunu söylemek gerekir. Ancak farklı ulaşım araçları ile kolayca plaja gelmek de oldukça kolay. Bu şekilde Ağva’nın birçok farklı plajı üzerinden yaz tatiline en iyi şekilde geçirmeniz mümkün.