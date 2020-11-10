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Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Atatürk için uçtu
Seyahat
AA
Haber Giriş: 10.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Atatürk için uçtu

Afyonkarahisarlı genç yamaç paraşütü pilotu Ozan Ceylan, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz üstünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yılı dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin farklı bölgelerinde, çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştiren Ceylan, bu defa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla uçuş yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanan Ceylan, 1500 metre yükseklikte, uçuş sırasında açıklamalarda bulundu.

Afyonkarahisarlı yamaç paraşütçüsü Atatürk için uçtu

Ceylan, aksiyon kamerasıyla kaydettiği açıklamasında, 10 Kasım'ın Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 82. yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önder'imizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Fethiye ölüdeniz üzerinde yaptığım bu uçuşu Cumhuriyetimizin kurucusu Atamızı anmak amacıyla gerçekleştiriyorum. Atamızı sonsuza dek unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Gökyüzünde Türk bayrakları da açan Ceylan, yaklaşık 15 dakika süren uçuşu aksiyon kamerası ile de kaydetti.

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