Adrasan Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Adrasan Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Antalya Adrasan plajı, Türkiye‘de gündelik yaz turizminin en güzel ve en önemli merkezlerinden biri olan Antalya ilinin en popüler plajlarından olmaktadır. Denizin kumu ve sığ oluşu herkesin kalbini çalmaktadır.

Adrasan Plajı Hakkında Bilgi

Adrasan plajı, sığa denizi ile her yaştan kişinin kolayca gelebileceği ülkemizin en güzel yerinde bulunan yalnız yazın değil ilkbaharda da denize girilebilen bir plaj olarak bilinmekte olup sahilin kuzey kesimi güney kesiminin tam tersi olarak taşlı bir kumsala şekline sahip ve aniden derinleşmektedir. Ayrıca Musa Dağı’na çıkarak da plaja baktığınız zaman burasının beyaz gibi bir kuma sahip olduğu görebilirsiniz.

Bu koyun devamında da bir deniz feneri bulunmakta olup plaja gelen misafirler burayı da ziyaret etmesi önemli tavsiye edilmektedir. Adrasan plajında rüzgârın hafif ve güzel bir karışımını bulmak mümkün olmaktadır. Her ne kadar kalabalık bir plaj olsa da, adrasan plajında rahatça güneşlenebilmek, yürüyebilmek ya da spor yapmak her daim mümkün olmaktadır.

Adrasan Plajı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Adrasan plajı, Antalya ilinin Kumluca ilçesine bağlı olan ya da Çavuşköy olarak da bilinmekte olan bir yerleşim yerine ait plajdır. Yaklaşık olarak 2 km uzunluğuna sahip olan bu muazzam plaj hemen hemen her yaştan insan için uğrak noktadır. Akdeniz Bölgesi’nin en çekici ve en nefes kesen güzellikleri arasındadır. Yeşil ile mavinin dans etmekte olduğu bir bölge olarak yer alan Adrasan plajı, Antalya şehir merkezinden yaklaşık olarak 90 km uzaklıkta bulunmaktadır. Bu mesafeyi özel araç ile ya da D400 yolu üzerinden ortalama 1.5 saatte almak mümkündür. Ayrıca dileyen kişiler otobüs ile de gelebilir. Bunun içinde şehir merkezinden Adrasan plajına kadar dolmuşlar ile bölgeye rahatlıkla ulaşabilmektedir.

Adrasan Plajı Özellikleri

Adrasan Plajı, Türkiye’nin hemen hemen en güzel ve en özel plajlarından bir tanesi olmaktadır. Doğal olan bir liman özelliğine sahip bulunan bu plaj, aynı zamanda açık deniz rüzgarlarına karşı da korunaklı olmaktadır. Sahilin güney kesimi genel olarak ince kumludur ve Bu adrasan plajında denizde metrelerce ileri doğru açılsanız bile ayaklarınızın yere kolay basacağı kadar sığ bir denizdir. Bu nedenle hemen hemen her yaştan insan için ve çocuklu aileler içinde mutlaka giderilmesi gereken bir plajdır.

Adrasan Plajı Kamp Yerleri ve Ücretleri

Adrasa plajında yaz sezonu genel olarak kamp yapmak için gelen pek çok insan ile doludur. Kolay kolay boş bir sezon geçirilmemektedir ve genelde çok kalabalıktır. Ama sezonun dışında dileyen kişiler gelebilir ve daha kolay kamp yeri bulabilirler. Hiç kuşkusuz ki muhteşem plaj da kamp yapmak muhteşemdir. Ayrıca kamp kurmak ücretsiz olduğu için pek çok kişi gelir.

Adrasan Plajı Giriş Ücreti

Adrasan halk plajına girişler genel olarak ücretsizdir. Bu plaj boyunca bazı yerlerde şezlong ya da şemsiyeler gibi ihtiyaçlar için birkaç büfe yer almaktadır. Dileyen kişi özel işletmede bu şezlong ya da şemsiye kiralayabilir dileyen ise halk plajında yere havlunuzu serebilirsiniz.