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Adını zorlu yollarından alan Keçi Kalesi... Manzarasıyla ilgi görüyor
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 30.12.2020 - 09:52 | Son Güncelleme:

Adını zorlu yollarından alan Keçi Kalesi... Manzarasıyla ilgi görüyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan ve sadece yürüyerek ulaşılan "Keçi Kalesi" manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gibi Ege'nin önde gelen turizm merkezlerine seyahat sırasında otoyol üzerindeki Alaman Dağı'nın doruk noktasında tüm heybetiyle görülebilen Keçi Kalesi, son yıllarda yürüyüş sporcuları ve fotoğrafseverlerin ilgi odağı oldu.

Adını zorlu yollarından alan Keçi Kalesi... Manzarasıyla ilgi görüyor


İlçe merkezine 9 kilometre mesafede, 350 metre rakımdaki kaleye araçla ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle zorlu bir yürüyüş rotası takip edilerek ulaşılıyor. Yapılış tarihi bilinmeyen ancak M.Ö. 300'lerde yapılmış olabileceği tahmin edilen kale, hakkında anlatılan efsanesiyle de tanınıyor.

Adını zorlu yollarından alan Keçi Kalesi... Manzarasıyla ilgi görüyor


Bu efsaneye göre dağın zirvesinde yer alması nedeniyle fethedilemeyen bu kaleyi ele geçirmeyi düşünen bir komutan, çok miktardaki keçinin boynuzlarına fenerler bağlayarak gece olunca askerleriyle birlikte kaleye doğru tırmanışa geçer. Kale görevlileri, büyük bir ordunun kendilerine doğru geldiğini sanıp kaleyi terk eder ve kale hiç kan dökülmeden fethedilir.

Adını zorlu yollarından alan Keçi Kalesi... Manzarasıyla ilgi görüyor


Antik dönemde oldukça önemli rota Efes-Sardes yolunu kontrol altında tutmak üzere bir gözetleme merkezi olarak yapıldığı tahmin edilen kaleden Menderes Ovası'nın büyük bölümü izlenebiliyor.

Adını zorlu yollarından alan Keçi Kalesi... Manzarasıyla ilgi görüyor


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