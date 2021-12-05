9 bin yılda biriken kültürün izleri...

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

İslam mimarisinin en nadide örnekleri - Selçuklu ve Osmanlı camileri

Konya’yı camileri olmadan düşünmek mümkün değil. Hem Selçuklu hem de Osmanlı döneminde yapılan çok sayıda cami var. Alaaddin, İplikçi, Sahip Ata, Sadrettin Konevi camilerini listenizin başına yazın. Klasik Osmanlı mimarisinin izlerini görebileceğiniz Selimiye, Osmanlı’dan kalma en büyük dini yapı Kapı Camisi de listenizde olsun. Benim en beğendiğim, adını Sultan Abdülaziz’den alan Aziziye Camisi... Barok, ampir ve rokoko üslubunun çok zarif bir kombinasyonu.

Serda Büyükkoyuncu / Seyahat yazarı

Şaheser çiniler - Kubadabad Sarayı

Beyşehir Gölü’nün güneybatısındaki Kubadabad Sarayı, I. Alaeddin Keykubat tarafından 1226-1236 arasında yaptırılmış. Türk saray külliyesi örneklerinin en eskilerinden. Sarayın külliyesinde renkli camlar, kürkler, alçı dekorasyonlar, sikkeler ve çiniler bulunmuş. Duvarları süsleyen çiniler ‘şaheser’ olarak kabul ediliyor.

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Görkemli taç kapısı - Karatay Medresesi

1251’de Celaleddin Karatay tarafından Alaaddin Tepesi’nin eteğinde yaptırılmış. Günümüzde Çini Eserler Müzesi olarak hizmet veren medresenin kendine has bir karakteristiği var. İçeri girip başınızı yukarı kaldırdığınızda göreceğiniz mavi çinilerle kaplı kubbe hayranlık uyandırıcı. Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan taç kapısıysa muazzam.

Melih Uslu / Seyahat yazarı

Etkileyici Hitit anıtı - Eflatunpınar Suya Şükran Anıtı

Beyşehir ilçesindeki tarihi su kompleksi, 2014’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne alındı. MÖ 13’üncü yüzyılın son çeyreğine tarihlendiriliyor. Arkeolojik kazılar sonucu ortaya çıkarılan antik bir havuzun içindeki anıt, 20’ye yakın büyük taş bloktan oluşuyor. Hitit’e özgü aslan heykelleriyle dikkat çeken anıtta, çok sayıda kral, asker, kadın ve hayvan kabartması var.

Duygu Karakoç / DHA Konya muhabiri

5 bin yıllık köy - Sille

Tarihi 5 bin yıl geriye uzanan Sille’de, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden camiden köprüye birçok önemli Türk-İslam eseri var. Roma döneminden kalan Aya Elena Kilisesi, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait ahşap işçiliğinin en güzel örneklerinden olan Sille Çay Camisi, yapım yılı tam olarak bilinmeyen ve moloz taştan inşa edilmiş Karataş Camisi köydeki önemli eserler.

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı

Büyüleyici kayalar - Celil Boğazı

Cihanbeyli’nin Kuşca Mahallesi’ndeki Celil Boğazı, Konya’ya bir buçuk saat uzakta. Yükseklikleri 1.5 metreyle 15 metre arasında değişen doğal anıtlar volkanik faaliyetler sonrasında biriken küllerin ve lavların zamanla aşınmasıyla oluşmuş. Kolay oyuldukları için evler ve kiliseler yapılan ve yerleşim yeri olan vadinin en etkileyici zamanı akşam saatleri. Yatay gelen ışık tüm vadi ve civarını kırmızı tonlarına boyuyor ve kayalar çaydanlık, sütun, kobra gibi farklı şekillere benzetilebiliyor.

Yılmaz Sandıkçı Konya’nın Sesi gazetesi köşe yazarı

Tarihe yolculuk - Dokuzun Hanı

Konya-Afyon yolunun 24’üncü kilometresindeki han, yanındaki Selçuklu köprüsüyle birlikte tarihe anlamlı bir yolculuk sunuyor. Asıl adı Derbent Han ama rivayet o ki şimdi kuru olan Eşme Deresi’nde sular yükseldiğinde, 9 kişi 9 gün handa mahsur kaldığı için veya suya kapılıp gittiği için Dokuzun Hanı denmiş. Kitabesinde, Kılıçarslan oğlu I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde 1210’da yapıldığı yazıyor.

Oğulcan Tatar / Hürriyet Seyahat gezgini

Höyükleri görün - Çatalhöyük

Tarihi 9 bin yıl önceye uzanan şehir, dünya tarihinin yeniden yazıldığı noktalardan. Konya il merkezine yaklaşık 45 dakika uzaklıkta. Höyükleri, oda ve depodan oluşan evleri gezdikten sonra müzenin kapalı binasına girip dünyanın ilk tuzluklarından birini görmeyi unutmayın. Binlerce yıl önce yapılan tuzluğun günümüzdekilere çok benzediğini görünce şaşıracaksınız. Höyük kazılarında bulunan diğer eserler de Konya Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Konya’daki Asya - Japon Kyoto Parkı



Konya’da çok sayıda tematik park var. Bunlardan biri de Japonya’nın Kyoto şehriyle kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi için 2010’da yapılan Japon Kyoto Parkı. Konya’nın Selçuklu ilçesindeki parkta Japon evi, süs havuzları, Japon bitkileri, kameriyeler, seyir terasları, ahşap ve taş köprüler ve su değirmeni gibi kendinizi Japonya’da hissedebileceğiniz ince detaylar var.

Ebru Erke / Hürriyet Ekler gastronomi yazarı

Tirit, etli ekmek, bamya çorbası...

Hacı Şükrü Restoran, Kardeşler Fırını ve Cemo

Fırın kebabının değişmeyen adresi Hacı Şükrü. Kuzunun kaburgası ve ön kol, fırında kendi suyu ve yağını salarak 7-8 saat pişiyor. Hacı Şükrü’de bamya çorbası da çok lezzetli. Konya’daki bir diğer lezzet durağıysa Kardeşler Tandır Fırını… Kadın Pazarı’ndan bolca küflü peynir alıp giderseniz, tandır böreği de yaptırabilirsiniz. Mithat Tirit’e uğramadan Konya’dan ayrılmayın. Cemo’da etli ekmek ve bamya çorbasını da listenize ekleyin.