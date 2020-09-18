2 bin 740 rakımda bulunan Aygır Gölü’nü de kirletmeyi başardık!

Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan Aygır Gölü, doğası ile yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görürken, göl kenarına bırakılan çöpler tepki çekti. Göle piknik yapmaya gelenler gördükleri çöpler karşısında sitemlerini dile getirirken, gölün çevresine bırakılan çöpler doğa harikası yere gölge düşürdü.









Arkadaşları ile bölgeye piknik yapmaya gelen Mustafa Beren ilk kez geldiği göle ve doğasına hayran kaldığını belirterek "Piknik yapmaya geldik. Daha önce gelmemiştik, manzarası çok güzel. Doğayı kirletmeden mangalda ızgara yapıyoruz. Etraf çok kirli, kirliliğe karşıyız. Burasının bana göre diğer göllerden farklı olması, sessiz sakin olmasının yanı sıra insan kendini burada huzurlu hissediyor. Temiz hava her şey burada” dedi.









Hüseyin İskender ise “Manzara güzel ancak çevre biraz kirli. Piknik yapan insanlar biraz düzenli olsa çöpleri bırakmazsa çok güzel olur. Göl güzel sessiz sakin, huzurlu bir yer. Herkesin kafa dinlemesi için geleceği bir yer. Çadırını alan buraya gelsin kamp yapsın” diye konuştu.