13'üncü yüzyıldan

Amalfi’nin kalabalığına karşın sessiz sakin kalan kasaba kitle turizmi tarafından bozulmamış. Santa Maria Maddalena Kilisesi ve yanında duran çan kulesinin tarihi 13’üncü yüzyıla uzanıyor. Meydanı ve sokaklarıyla birlikte plajı ve deniz ürünü lokantaları turistlerin çok ilgisini çekiyor.



Fotoğraftaki kasabanın adını biliyorsanız cevabınızı iletişim bilgilerinizle beraber burasineresi@hurriyet.com.tr adresine gönderin.

Doğru cevabı gönderen 100’üncü okurumuz, Burak Akkul’un Hürriyet Kitap’tan çıkan ‘Çok Gezenti, Şehirler ve İnsanlar’ kitabını kazanacak.

Kampanyaya katılım 6 Mart Pazar günü saat 23.59’a kadar geçerli. Kazanan talihli, gelecek hafta yine bu sayfada açıklanacak. (Kampanyaya, Hürriyet çalışanları ve yakınları katılamaz. Aynı isim ya da e-postadan gelenler tek bir cevap olarak kabul edilecektir.)



Geçen haftanın kazananı Tolga Çetinkaya (Hamburg)