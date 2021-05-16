100 kişiden 71’i tatil planlıyor
Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners’ın salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen araştırma sonuçları, 2021’de seyahat talebinin önemli ölçüde artacağını gösteriyor.
Araştırmaya göre tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71’i önümüzdeki dönemde seyahat etmek istiyor.
Araştırma sonucu şu dört trendin yükseldiğini de gösteriyor:
* Pandemiye rağmen seyahat bütçesi artabilir.
* Yakın tatil yerleri güvenli bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.
* Son dakika rezervasyon daha fazla tercih ediliyor.
* Özel araçla seyahate ilgi artmaya devam ediyor.