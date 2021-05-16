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100 kişiden 71’i tatil planlıyor
Seyahat
Haber Giriş: 16.05.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

100 kişiden 71’i tatil planlıyor

Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners’ın salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceleyen araştırma sonuçları, 2021’de seyahat talebinin önemli ölçüde artacağını gösteriyor.

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Araştırmaya göre tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71’i önümüzdeki dönemde seyahat etmek istiyor.

Araştırma sonucu şu dört trendin yükseldiğini de gösteriyor:

* Pandemiye rağmen seyahat bütçesi artabilir.

* Yakın tatil yerleri güvenli bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

* Son dakika rezervasyon daha fazla tercih ediliyor.

* Özel araçla seyahate ilgi artmaya devam ediyor.

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