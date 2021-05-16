100 kişiden 71’i tatil planlıyor

Araştırmaya göre tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71’i önümüzdeki dönemde seyahat etmek istiyor.

Araştırma sonucu şu dört trendin yükseldiğini de gösteriyor:

* Pandemiye rağmen seyahat bütçesi artabilir.

* Yakın tatil yerleri güvenli bir seçenek olarak ortaya çıkıyor.

* Son dakika rezervasyon daha fazla tercih ediliyor.

* Özel araçla seyahate ilgi artmaya devam ediyor.