10 maddede Akdeniz’in incisi... Antalya’da uğramanız gereken yerler

JÜRİ

Bahar Akıncı / Seyahat yazarı

Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini

Ebru Erke / Hürriyet ekler gastronomi yazarı

Faruk Akbaş / Doğa fotoğrafçısı

Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini

Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı

Salih Seçkin Sevinç / harbiyiyorum.com’un kurucusu

Salih Uçar / DHA Antalya bölge temsilcisi

Sevda Serbest / Hürriyet Seyahat gezgini

Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı



1- Kumsalıyla ünlü

Patara Antik Kenti

Burası Likya Birliği’nin başkenti, ‘Noel Baba’ Aziz Nikolaos’un doğup yaşadığı yer. Dünyanın en eski deniz feneri burada. Yine dünyanın ilk demokratik meclisi olan Likya Birliği’nin meclis binası da Patara’da. 12 kilometrelik Patara kumsalı Caretta caretta’ların üreme alanlarından biri.



2- Bavul hazırlatacak mekân

7 Mehmet Restoran

Ebru Erke “Antalya’yı temsil eden en ikonik mekânlardan. Burada oğlak etinin kuyrukyağıyla karıştırılıp ızgarada pişirilmesiyle hazırlanan şiş, karışık baharatlı tahin bazlı meze hibeş, akya ya da grida denen lagos balığını mutlaka deneyin” diyor. Tel: (0242) 238 52 00



3- Muhteşem manzara

Termessos Antik Kenti

Güllük Dağı’nın dorukları arasındaki vadide, Solym’ler tarafından kurulmuş... Antalya merkeze 30 kilometre uzaklıkta. Nurgül Büyükkalay’a göre: “Sarp bir dağın tepesindeki antik kent, sisler arasından muhteşem manzaralar sunuyor. Yolu Antalya’ya düşen mutlaka görmeli.”









4- Adrenalin sevenlere

Köprüçay

Manavgat’a bağlı Taşağıl sınırlarındaki 14 kilometrelik kanyonda, rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok etkinlik yapılabiliyor. Salih Uçar “Kanyon sınırlarındaki Selge Antik Kenti’ni gezebilir, Tazı Kanyonu’ndan nehri gören noktada ‘selfie’ (özçekim) yapabilirsiniz” diyor.



5- Sokakları denize çıkıyor

Kaleiçi

Saat Kulesi, Tekeli Mehmet Paşa Camisi, Karatay Medresesi, Mevlevihane, Hıdırlık Kulesi, Kesik Minare, Hadrian Kapısı, Cumhuriyet Meydanı uğramanız gereken noktalardan. Saffet Emre Tonguç’un önerisi: “Kaleiçi, Antalya’yı anlamak isteyenlerin mutlaka gezip görmesi gereken bir semt.”



6- Günün her saati hareketli

Konyaaltı sahili

Gündüz denize girenleri, gece de eğlenmek isteyenleri ağırlıyor. Falezlerden Antalya Limanı’na kadar

9 kilometre uzunluğundaki plaj, sonbahar aylarında denize girmek için ideal. Sahil çevresinde pek çok otel, pansiyon, yeme-içme mekânı var.









7- Şehrin simgesi

Düden Şelalesi

Kepez’in Varsak Mahallesi’ndeki şelale Antalya’ya 15 kilometre uzaklıkta. ‘Kesin korunacak hassas alan’ statüsünde. Sevda Serbest’in önerisi: “Bazı tarihi kaynaklarda Büyük İskender’in bu şelalenin yanından geçerken atlarını dinlendirip su içirdiğini yazar.”



8- Denemeden dönmeyin

Piyaz ve köfte

Şiş köfte ve tahinli piyazı sadece Antalya’da yiyebilirsiniz. Klasik piyazlardan farkı tahin, limon ve sirkeyle yapılan sos. Köftenin özelliğiyse şişe geçirilip kömür ateşinde pişirilmesi. Salih Seçkin Sevinç öneriyor: “Şişçi Ramazan, şiş denince Antalya’nın en iyisi.”

(0242) 228 82 00

9- Eşine az rastlanır

Zeytintaşı Mağarası

Serik’in 15 kilometre kuzeyindeki Zeytinlitaş Tepesi’nin güney yamacındaki mağaranın 1 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Oluşumları devam eden iki katlı mağara, makarna sarkıtları ve damlataşlarıyla ünlü.



10- Masalsı bir atmosfer

Sandland

Lara sahilinde kum heykel sanatçılarının eserlerini yıl boyu görebilirsiniz. Bahar Akıncı “Elbette bu eserler kalıcı değil, sergileme süresi bittiğinde kasten yıkılıyor” diyor. 9.30-23.00 saatleri arasında açık. Giriş ücreti yetişkin 24, öğrenci 10 lira. (0242) 349 11 55