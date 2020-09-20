10 maddede Akdeniz’in incisi... Antalya’da uğramanız gereken yerler
Türk turizminin başkenti Antalya doğal güzellikleri, antik kentleri, dünya çapında şöhrete sahip sahilleri, kendine has lezzetleriyle bu unvanı sonuna kadar hak ediyor. Bu kadar çok seçenek arasında “Nereden başlamalı, nereye gitmeli, ne yapmalı” diyenler için uzmanlara kenti keşfetmenin, anlamanın ve tadına varmanın en güzel 10 yolunu sorduk.
JÜRİ
Bahar Akıncı / Seyahat yazarı
Burcu Gürtürk Kadak / Hürriyet Seyahat gezgini
Ebru Erke / Hürriyet ekler gastronomi yazarı
Faruk Akbaş / Doğa fotoğrafçısı
Nurgül Büyükkalay / Hürriyet Seyahat gezgini
Saffet Emre Tonguç / Hürriyet Seyahat yazarı
Salih Seçkin Sevinç / harbiyiyorum.com’un kurucusu
Salih Uçar / DHA Antalya bölge temsilcisi
Sevda Serbest / Hürriyet Seyahat gezgini
Yıldırım Güngör / Seyahat yazarı, dağcı
1- Kumsalıyla ünlü
Patara Antik Kenti
Burası Likya Birliği’nin başkenti, ‘Noel Baba’ Aziz Nikolaos’un doğup yaşadığı yer. Dünyanın en eski deniz feneri burada. Yine dünyanın ilk demokratik meclisi olan Likya Birliği’nin meclis binası da Patara’da. 12 kilometrelik Patara kumsalı Caretta caretta’ların üreme alanlarından biri.
2- Bavul hazırlatacak mekân
7 Mehmet Restoran
Ebru Erke “Antalya’yı temsil eden en ikonik mekânlardan. Burada oğlak etinin kuyrukyağıyla karıştırılıp ızgarada pişirilmesiyle hazırlanan şiş, karışık baharatlı tahin bazlı meze hibeş, akya ya da grida denen lagos balığını mutlaka deneyin” diyor. Tel: (0242) 238 52 00
3- Muhteşem manzara
Termessos Antik Kenti
Güllük Dağı’nın dorukları arasındaki vadide, Solym’ler tarafından kurulmuş... Antalya merkeze 30 kilometre uzaklıkta. Nurgül Büyükkalay’a göre: “Sarp bir dağın tepesindeki antik kent, sisler arasından muhteşem manzaralar sunuyor. Yolu Antalya’ya düşen mutlaka görmeli.”
4- Adrenalin sevenlere
Köprüçay
Manavgat’a bağlı Taşağıl sınırlarındaki 14 kilometrelik kanyonda, rafting başta olmak üzere trekking, tırmanış gibi birçok etkinlik yapılabiliyor. Salih Uçar “Kanyon sınırlarındaki Selge Antik Kenti’ni gezebilir, Tazı Kanyonu’ndan nehri gören noktada ‘selfie’ (özçekim) yapabilirsiniz” diyor.
5- Sokakları denize çıkıyor
Kaleiçi
Saat Kulesi, Tekeli Mehmet Paşa Camisi, Karatay Medresesi, Mevlevihane, Hıdırlık Kulesi, Kesik Minare, Hadrian Kapısı, Cumhuriyet Meydanı uğramanız gereken noktalardan. Saffet Emre Tonguç’un önerisi: “Kaleiçi, Antalya’yı anlamak isteyenlerin mutlaka gezip görmesi gereken bir semt.”
6- Günün her saati hareketli
Konyaaltı sahili
Gündüz denize girenleri, gece de eğlenmek isteyenleri ağırlıyor. Falezlerden Antalya Limanı’na kadar
9 kilometre uzunluğundaki plaj, sonbahar aylarında denize girmek için ideal. Sahil çevresinde pek çok otel, pansiyon, yeme-içme mekânı var.
7- Şehrin simgesi
Düden Şelalesi
Kepez’in Varsak Mahallesi’ndeki şelale Antalya’ya 15 kilometre uzaklıkta. ‘Kesin korunacak hassas alan’ statüsünde. Sevda Serbest’in önerisi: “Bazı tarihi kaynaklarda Büyük İskender’in bu şelalenin yanından geçerken atlarını dinlendirip su içirdiğini yazar.”
8- Denemeden dönmeyin
Piyaz ve köfte
Şiş köfte ve tahinli piyazı sadece Antalya’da yiyebilirsiniz. Klasik piyazlardan farkı tahin, limon ve sirkeyle yapılan sos. Köftenin özelliğiyse şişe geçirilip kömür ateşinde pişirilmesi. Salih Seçkin Sevinç öneriyor: “Şişçi Ramazan, şiş denince Antalya’nın en iyisi.”
(0242) 228 82 00
9- Eşine az rastlanır
Zeytintaşı Mağarası
Serik’in 15 kilometre kuzeyindeki Zeytinlitaş Tepesi’nin güney yamacındaki mağaranın 1 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor. Oluşumları devam eden iki katlı mağara, makarna sarkıtları ve damlataşlarıyla ünlü.
10- Masalsı bir atmosfer
Sandland
Lara sahilinde kum heykel sanatçılarının eserlerini yıl boyu görebilirsiniz. Bahar Akıncı “Elbette bu eserler kalıcı değil, sergileme süresi bittiğinde kasten yıkılıyor” diyor. 9.30-23.00 saatleri arasında açık. Giriş ücreti yetişkin 24, öğrenci 10 lira. (0242) 349 11 55
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle