Saç boyamak oruç bozar mı? Diyanet bilgisi

Vaktimizin çoğunu evde geçirdiğimiz son günlerde saç boyamak da özellikle kadınların sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir. Ramazan ayında da saç boyamak isteyen ancak orucu bozup bozmadığına emin olamayan vatandaşlar, saç boyamak oruç bozar mı sorularının cevabını arıyor. Diyanet’in saç boyama hususunda verdiği yanıt ise şu şekilde…

Saç boyamak orucu bozar mı?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Orucu bozan şeyler nelerdir?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.