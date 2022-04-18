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Oruçluyken kulak yıkatmak ve kulağa su kaçması orucu bozar mı? Diyanet bilgisi!

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Oruçluyken kulak yıkatmak ve kulağa su kaçması orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşlar, orucu bozan durumlara oldukça hassasiyet gösteriyor. Orucu bozan durumlarda en çok şüphe uyandıran konulardan biri de kulak damlası ve kulak yıkattırmak oldu. Peki, oruçluyken kulağa su kaçması ve kulak yıkatmak orucu bozar mı? Oruçluyken kulak temizletmek oruca nasıl etki eder? Diyanet bilgisi ile konu hakkında açıklamalar haberimizde...

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Ramazan’ın gelmesiyle birlikte oruç bozan durumlar yeniden gündemdeki yerini koruyor. Bu konulardan biri de oruçluyken kulağa su kaçması ve kulak yıkatmak. Sağlık problemleri ya da duş ve abdest alırken kulağa su kaçmasının oruç üzerndeki etkisi merak ediliyor. İşte Diyanet'in konu ile ilgini resmi sitesinde yaptığı açıklama...

ORUÇLUYKEN KULAĞA SU KAÇMASI ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; kulak ile boğaz arasında bir kanal bulunmaktadır. Ancak kulak zarı bu kanalı tıkadığından, su boğaza ulaşmaz. Bu nedenle kulağın yıkattırılması orucu bozmaz. Ancak kulak zarının delik olması durumunda, kulak yıkattırılırken suyun mideye ulaşması mümkündür. Bu itibarla, yıkama sırasında suyun mideye ulaşması hâlinde oruç bozulur (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 367, 376).

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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