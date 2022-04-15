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Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı?

#Oruçluyken İğne Vurulur Mu#Oruçluyken İğne Yaptırılır Mı#Diyanet
Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı

İğne vurulmak orucu bozar mı sorusu, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yanıtlandı. Orucu bozmayan durumlar arasında yer aldığını ancak bazı muhtelif hallerde durumun değişeceğini açıklayan Diyanet, detaylara yer verdi. İşte, Diyanet'in iğne yaptırmak orucu bozar mı sorusunun cevabı

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Diyanet İşleri Başkanlığı, rahatsızlıkları dolayısıyla iğne vurdurmak zorunda olan kişilerin orucunun bozulup bozulmayacağı konusunda açıklamada bulundu. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun gerçekleştirdiği toplantılar sonrası kararını açıklayan Diyanet, iğne vurulmanın orucu bozmayacağı kararına vardı. Ancak, bu konuda bazı istisnaların olduğunu da kararına ekledi. Peki, iğne vurulmak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında önemli açıklamalar

ORUÇLUYKEN İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

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İNSÜLİN İĞNESİ ORUCU BOZAR MI?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar). Şeker hastalarının kullandıkları insülin iğnesi bu nitelikte olmadığı için orucu bozmaz.

Diğer yandan ehil doktorların, oruç tutmasının sağlık açısından zararlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç tutmayabilir. Böyle bir kişi, eğer iyileşme ihtimali varsa orucunu daha sonra kaza etmek üzere bırakır; böyle bir ihtimal yoksa Ramazan ayının her günü için birer fidye verir. İnsüline bağımlı olarak yaşayan hastaların da oruç tutmaları sağlıklarına zarar veriyorsa oruç tutmayabilirler. Tutamadıkları oruçlarının sayısınca her gün için bir fidye verirler.

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