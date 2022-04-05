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Oruçluyken gusül abdesti alınır mı, nasıl alınır? Diyanet bilgisi

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Oruçluyken gusül abdesti alınır mı, nasıl alınır Diyanet bilgisi

Gusül abdesti alırken ağız ve buruna gargara yapıldığından, oruçluyken gusül abdesti alınır mı sorusu Ramazan ayında sıklıka araştırılıyor. Orucu tehlikeye atmak istemeyen vatandaşlar, en ince ayrıntısına kadar çeşitli soruları Din İşleri Yüksek Kurulu'na yöneltmeye devam ediyor. Peki, oruçluyken gusül abdesti alınır mı, nasıl alınır? İşte, Diyanet bilgisi ile yanıtlar...

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Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren müslümanlar için gusül abdesti konusu da ayrı bir önem taşıyor. Oruçlu değilken alınan gusül abdesti ile oruçluyken alınan gusül abdesti farklılık gösterirken, Diyanet oruçluyken gusül abdesti alınır mı, nasıl alınır sorularına şu şekilde açıklık getiriyor...

ORUÇLUYKEN GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, guslederken ağza ve burna su vermek farzdır. Ağza verilen suyu boğaza kadar ulaştırıp çalkalamak ve burna verilen suyu da iyice çekmek sünnettir. Bu hüküm oruçlu olmayan kimseler içindir. Oruçlu olanların, boğaza veya genze su kaçma ihtimali olduğu için böyle yapmaları uygun olmaz. Onlar gusülde ağza ve burna su verirken mübalağa etmeyip abdestte yaptıkları gibi yaparlar (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, I, 237, 291).

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SÜNNETE UYGUN GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?

Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.

Sünnetleri de yerine getirilerek gusül şöyle yapılır:

Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker. Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar. Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar. Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.

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