Fil Suresi anlamı nedir? Fil Suresi konusu, hikayesi ve hakkında bilgi

Felak suresinden önce Mekke’de indirilen Fil suresi, içinde geçen mühim hadiseyle İslam tarihinde Fil Vakası olarak kayıtlara geçmiştir. Her kim Fil Suresi'ni okursa Peygamber Efendimiz (Sav) onun hayırlı kişi olduğunu belirtmiştir.

Fil Suresi Anlamı Nedir?

Kuran-ı Kerim’de yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu suredir. Felak suresinden önce, Kâfirûn suresinden sonra Mekke’de inmiştir. Sure adını, birinci ayetinde geçen fil kelimesinden alır.

Fil Suresi Türkçe Meali Nedir?

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Fillerle Kâbe’ye saldıran o orduya, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

Onların hâin planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürülerce kuşlar gönderdi.

Onlara pişkin tuğladan yapılmış taşları bu kuşlar atıyordu.

Sonuçta onları Rabbin, yenilmiş ve çerçöp hâline gelmiş ekin yaprağına çevirdi.

Fil Suresinin Faydaları

Okunduğunda birçok faydası bulunan Fil Suresi'nin manaları çok geniş kapsamlıdır.

Fil Suresi'ni okuyan her kimse için Allah'ın pek çok kötülükten ve kötü ahlaktan koruyacağını Peygamber Efendimiz (Sav) buyurmuşlardır. 3, 5, 7 kez Fil Suresi okunduğunda düşmanlara karşı elde edilen zaferdir. Akşam vakti ve yatsı sırasında Fil Suresi 250 defa okunduğunda düşmanlar uzaklaştırılır. Eğer ki bir kimse Fil Suresi'ni 1000 defa akşam vakti ve yatsı arasında okursa tüm muradına kavuşabileceği buyrulmuştur.

Fil Suresi Konusu

Kâbe’yi Yüce Allah mübarek kılmıştır ve her kim Kabe'ye bir saldırıda bulunmaya kalkarsa helak olur. Fil Vakası denilen mucizevi olay Peygamber Efendimizin (Sav) doğduğu sene gerçekleşmiştir. O zamanların Habeşistan Kralı Ebrehe, Kabe'yi yıkmak için kurduğu fil ordusuyla Mekke'ye doğru yola koyulmuştur.

Mekkeliler o tarihlerde kentlerini koruyabilecek güçte değildiler ve Ebrehe’ye karşı hiç bir şey yapamamışlardır. Kâbe’nin kurtarılamayacağını söyleyen Ebrehe, büyüklenmiştir. 60 bin kişilik ordu ile Ebrehe ordusu, yaklaşık 10 bin kişilik olan Kureyş ordusunu yenmiştir. Katliamdan kurtulmak isteyen Kureyşliler dağlara kaçmıştır ve Kâbe ortada boş kalmıştır. Bu esnada yüce Allah ebabil sürüleri ile orduya taşlar yağdırmıştır. Kızgın taşları fil ordusunun üzerine yağdıran ebabil kuşları ile ordu helak edilmiştir.

Rivayetlerde bu kızgın taşlar askerlerin kemiğini ve etini çürütüp eritmiştir. Yani korkunç bir facia gerçekleşmiştir. Araplar bu olay üzerine birçok kaside ve şiir yazmışlardır. Azgın ve kibirli bir topluluğun planlarının nasıl alt üst olduğunu ve yüce Allah'ın kudretini Fil Suresi göstermektedir. Allah, bu kimseler Kâbe’yi yıkmak istediklerinde evini onların kötülüklerinden korumuştur. Peygamber Efendimizin (Sav) doğduğu yılda bu olay meydana geldiği için O'nun peygamberliğini haber veren bir mucize sayılmaktadır.

Fil Suresi Hangi Durumlarda Okunur?

Kötü niyetli bir düşmanla karşılaşıldığında Fil Suresi okunabilir. Sınavlarda, mülakatlarda başarı getirmesi için okunabilir. Akşam namazı ve yatsı namazları arasında okunmasının özellikle daha hayırlı olduğu buyrulmuştur. Kötü amaçlar için duaları kullanan insanlar ne yazık ki dünyada hala var. İki kişiyi ayırmak için Fil Suresi okunması gerektiği söylenen yazılar görüyoruz. Bu gibi yazılara, söylentilere itibar edilmeden sadece hayır için ve iyi niyetli olarak dua etmeliyiz.

Rüyada Fil Suresi Okumak Ne Demektir?

Rüyada Fil Suresi okumak, düşmanlarıyla savaşan kişilere yardım edileceğine işarettir. Sonunda muradına eren rüya sahibi düşmanlarını mağlup eder. Yaşamı boyunca güvende kalır. Farklı bir rivayete göre ise rüyasında Fil Suresini okuduğunu gören kişinin hacca gideceği manasına gelmektedir.

Kaynak: Diyanet