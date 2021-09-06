Ayetel kürsi yatarken okunur mu? Uyumadan önce Ayet-el kürsi duası okumak

Ayetel Kürsi içerisindeki ayetlerin anlamları bakımından üstün görüldüğü için kelime manası olarak yüksek ayetler anlamına gelen bir ayettir. Bakara suresi içerisinde yer almasına rağmen özellikle hadislerde de özelliği ve faziletleri hakkında oldukça öenmli olduğu bildirilmektedir.

Ayetel Kürsi Yatarken Okunur mu?

Ayetel Kürsi okumak özellikle farz namazların arkasından okunduğunda diğer bir farz namaza kadar korunmaya vesile olan bir ayettir. Ayetel Kürsi okumanı birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır.

Hazreti Peygamber bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur; Yatağınıza yattığınızda Ayetel Kürsi'yi okuyunuz. Cenabı Allah o kimseyi koruyucu iki melek gönderir.

Uyumadan Önce Ayetel Kürsi Okumak

Uykudan evvel Ayetel Kürsi okumanın pek çok fazileti ve faydası bulunmaktadır. Hazreti Peygamberin hadislerinde Ayetel Kürsi okumanın özellikle uyumadan önce okumanın faziletleri bildirildiği gibi uykudan önce okunan Ayetel Kürsi'deki koruyucu faziletlere erişmek mümkündür.

Uyumadan önce Ayetel Kürsi okuyarak üflemek sadece okuyan kişiyi değil ailesini ve komşularını da korumakta faziletlidir. Ayetel Kürsi okumak uykudan önce olduğu gibi her vakitte okunması gereken ayetlerdendir. Kuran-ı Kerim'de ayet olarak yer alması Kuran-ı Kerim okuma sevabına nail olmakta faziletlidir. Ayetel Kürsi içerisinde Allah'ın varlığına ve birliğine işaret eden kelimeleri zikretmek ve Esmaül hüsna bulunması ile anlamları sebebiyle Ayetel Kürsi çok mühim faydalar içermektedir.

Ayetel Kürsi Kuran-ı Kerim'den bir ayet olduğu için okunurken abdestli olmanın faziletleri çok daha büyük olmaktadır.

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