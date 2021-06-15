İkindi namazının sünnetini kılarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İkindi vakti girdikten sonra belirli bir süre içinde sünnetin kılınmaması akşam vaktinin yaklaşması sonucunda sünneti terk etmek gerekebilmektedir.

İkindi Namazının Sünneti Ne Zamana Kadar Kılınabilir?

İkindi namazının sünneti konusunda ikindi namazının vaktinde kılınması gereken bir namaz olarak ve zamanını geçirmemek gerekmektedir. İkindi namazı güneş batmaya yakın bir süre olan vakitte kılınmaması gereken bir namaz olmaktadır. İkindi namazının sünneti ise özellikle kerahat vaktine yaklaşmadan kılınması mühimdir.

Hz peygamberin güneşin sarardığı vakitte baştan savma kılınan ikindi namazı için münafık namazı yerine geçmesi olarak hadislerde beyanı bulunmaktadır. Birçok hadiste ikindi namazının kerahat vaktine bırakılmaması özellikle belirtilmektedir. İkindi namazının sünneti de özellikle dikkat edilerek güneşin batışına yakın bir süre olan kerahat vaktine getirmek doğru kabul edilmemektedir.

İkindi namazının sünneti ikindi ezanı okunduktan sonra ile güneş batmadan evvel 45 ila 50 dakikalık zaman aralığında kılınması gerekmektedir.

Özellikle belirtilen zaman aralığında mazerete dayalı olarak ikindi namazı sünneti kılınamadıysa ikindi namazının sadece farzı kılınarak güneş batmadan evvel namaz eda edilebilmektedir. İkindi namazında güneş batmaya başladıktan sonra namaz kılmak mekruh sayılmaktadır. Bunun nedeni güneşe tapanların güneşin doğuşunda ve batışı zamanlarında güneşe secde ettiklerinden onlara benzememek için bu vakitler hassasiyet ile belirlenerek namaz ibadeti vakitleri buna göre belirlenmektedir.

İkindi namazı sünnetinin terk edilmemesi ve ikindi namazının sünnetini zamanında kılanların mükafatlandırılacağı hadislerde bildirilmektedir. İkindi namazının sünneti mümkünse vakti girdiğinde kılınması gereken bir sünnet namaz olmaktadır.