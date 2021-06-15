İkindi namazının önemi ve faziletleri nedir? İkindi namazı hakkında hadisler

İkindi namazı ve sabah namazı güneş doğmadan ve güneş batmadan evvel 45 dakika içerisinde kılınması gereken namazlardandır. İkindi namazının hazreti peygamberin hadislerinde öneminden sıklıkla bahsedilmektedir.

İkindi Namazının Önemi ve Faziletleri Nelerdir?

İkindi namazı diğer farz namazlar gibi kişinin üzerine farz olan ibadetlerdendir. Farz ibadetlerde kılınması farzı yerine getirmeyi kılınmaması ise ibadetin yerine getirilmemesinden dolayı cezalandırılmayı ortaya çıkarmaktadır.

İkindi namazı diğer farz namazlardan farklı olarak güneş batmadan önce kılınan son namazdır. Gün içerisinde kulun yaptıkları amellerin affa uğramasına vesile olan bir namazdır. İkindi namazını sünnetiyle beraber vaktinde kılmanın hakkında birçok hadis bulunmakta ve bu namazı vaktinde kılanlar için faziletler beyan edilmektedir.

İkindi namazı ve sabah namazı serinlik namazı olarak da bilinmektedir. Bu iki vakit namazı geçirmeden vaktinde kılanlar için cennet ile mükafatlandırılmanın kolaylaştırılacağı hadislerde yer almaktadır. Bu iki namazın önemi ise birinin sabahın ilk saatlerinde uykudan uyanmak güçlüğüne rağmen kılınması ikindi namazı ise günün son saatlerinde dünyalık işlerin yetiştirmek güçlüğünde kılınması gereken bir namaz olmasıdır.

İkindi Namazı Hakkındaki Hadisler

İkindi namazı hakkında pek çok hadis bulunmaktadır.

İkindi namazını terk eden kişinin amelleri boşa gider.

İkindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş kimse gibidir.

İki serinlik namazını sabah ve ikindiyi kılan cennete girer.

Güneş doğmadan ve batmadan önce namaz kılan kişi cehenneme gitmeyecektir.

İkindi namazının farzında önce dört rekat kılan kimseye Allah rahmet ihsan etsin.

Hazreti peygamber şöyle buyurdu; hiçbiriniz güneşin doğması ve batması esnasında namaz kılmaya kalkmasın.

Sabah namazını kıldıktan sonra güneş yükselinceye kadar artık namaz yoktur. İkindi namazı kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar namaz yoktur.

Hazreti peygamber ikindi namazını kıldıktan sonra bu münafıkların ayırt edildiği namazdır. Bu münafıkların namazıdır oturur oturur şeytanın iki boynuz arasına girinceye kadar güneşi bekler sonra kalkıp dört rekat gagalar. Namazda Allah'ı pek az zikreder. Buyurmuştur.

Güneş batmadan önce ikindi namazının bir rekatine yetişen kimse ikindi namazına yetişmiştir.

Hazreti peygamberin ikindi namazı ve diğer namazların hakkında çok daha fazla hadisi şerifi bulunmaktadır. En bilinen hadisi şerifler ikindi namazının önemini ortaya koymaktadır.