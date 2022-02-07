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Akşam namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Diyanet akşam namazı kılınışı ve niyeti (Erkek & Kadın)

#Akşam Namazı#Akşam#Namaz
Akşam namazı kaç rekat ve nasıl kılınır Diyanet akşam namazı kılınışı ve niyeti (Erkek & Kadın)

İslam dininde ikindi namazı sonrasında kılınan Akşam namazı vakti ne zaman girer? Akşam namazının vakti hangi durumda sona erer? Akşam namazı kaç rekattır? Kaçı sünnettir? Kaçı farzdır? Akşam namazının farzı kaç rekattır? Nasıl kılınır? Farz olan Akşam namazının fazileti, kılınışı ve vakti hakkında detayları derledik.

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İslam’ın beş şartından ikinci sırada yer alan şartı beş vakit namazdır. Cuma, bayram ve cenaze namazlarından önemli olan beş vakit namaz, uyku, hastalık ve hapis gibi durumlar dışında mutlaka kılınır. Akşam namazı da beş vakit namazın dördüncü vaktidir.

Akşam namaz kaç rekat?

Akşam namazının vakti kısadır ve geciktirilmesi doğru değildir. Namaz 3 rekatlık farz ile başlar ve 2 rekatlık son sünnet ile biter. Farzı 3 rekat olan başka bir namaz yoktur.

Akşam namazı nasıl kılınır?

Kılınışı kadınlarda ve erkeklerde, birkaç küçük ayrıntı dışında aynıdır. Bayanlar imam olamaz ve cemaate namaz kıldıramaz. El, ayak ve yüz hariç bütün vücudun, belli olmayacak şekilde, kapanması gerekir. Abdestten önce misvak kullanmak sünnettir.

Üç rekattan oluşan Akşam namazının farzı için, Hanefiler öncelikle abdest alır ve necasetten arınır. Namazın farzlarına uyarak Akşam namazı kılınır.

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Akşam namazının niyeti nasıl edilir?

Kıbleye dönülür ve niyet edilir. Niyet ‘Allah’ım niyet ettim senin rıza için akşam namazının farzını kılmaya’ şeklinde yapılır.

Diyanet Akşam Namazı Kılınışı ve Niyeti (Erkek & Kadın)

Akşam namazına özel olan 3 rekatlık farzı şu şekilde kılınır:

  1. Niyet ettikten sonra kıbleye dönülür. Eller kulak hizasına getirilir ve avuç içi kıbleye bakmalıdır. Eller açık şekilde ‘Allahu Ekber’ denilerek tekbir getirilir. Daha sonra bayanlar sağ el sol elin üstüne gelecek şekilde göğüs hizasında bağlar. Erkekler ise sağ el sol elin bileğini serçe ve baş parmağı buluşturacak şekilde bağlar.
  2. Subhanekenin ardından Fatiha Suresi okunur. Fatiha Suresinin ardından 3 ayetten oluşan her hangi bölüm okunur. Uzun veya kısa sureler de okunabilir.
  3. Her hangi bir surenin okunmasının ardından tekbir getirilir ve rüku edilir. Rüku, ellerin dizlere yaslanması ve sırtın yere paralel düm düz olması gerekir. Bayanlarda sırt biraz kambur kalır ve dirsekler içe doğru bükülür. Bu esnada subhane rabbiyel azim duası 3 defa okunur. Daha sonra tekbir getirilir ve kıyama yani dik duruşa geçilir. Bu esnada ‘rabbene leke’l hamd’ duası okunur.
  4. Kıyamda bu duanın okunmasının ardından tekrar tekbir getirilir ve secdeye gidilir. Secdede ‘subhanerabbiyelazim 3 defa okunur’. Secdede eller yanda, koltuk altları açık, burun ve alın yere değmiş vaziyette olmalıdır. Ayrıca dizler ve ayaklar da yere değmelidir.
  5. Secdedeyken Allah-u Ekber denilir ve oturuş vaziyetine gelinir. Bir defa ‘rabbiğfirli’ denilir ve tekrar tekbir getirilerek secdeye varılır. Secdede yine 3 defa ‘subhanerabbiyel azim’ duası okunur. Tekbir getirilir ve kıyama yani ayağa kalkılır.
  6. Ayağa kalkıldıktan sonra 2. rekat başlar. İkinci rekatta Fatiha Suresinin ardından Kuran’ın her hangi bir yerinden ayet veya sure okunur. Ruku, kıyam ve secde birinci rekattaki gibi yapılır. Ara oturuşunda ‘tahiyyat’ duası okunur ve tekrar ayağa kalkılır.
  7. Ara oturuşu sonrasında ayağa kalkıldıktan sonra üçüncü rekat başlamıştır. Farzlarda 3. Ve 4. Rekatlarda sadece Fatiha okunur. Akşam namazının 3. Rekatında ruku, kıyam ve secde birinci rekattaki gibi yapılır. Üçüncü rekatın sonunda son oturuş yapılır. Tahiyyat, Allahümme salli, Allahümme barik, rebbena ve rebbenağfirli duaları okunur. Daha sonra sağa ve sola omuzlara bakılara ‘esselamu aleykum ve rahmetullah’ denir ve namaz sona erer.

Akşam namazının 2 rekatlık sünnet, akşam namazının 3 rekatlık farz namazının ilk iki rekatı gibi kılınır. Namaz sonunda tesbihat yapılır. Tesbihattan önce ‘Allahümme-entesselam ve min kesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram’ denir. Subhanallah, el-hamdulillah ve Allahu ekber tesbihatı 33 defa okunur. Tesbihat sonunda ise eller sağa ve sola açılır. Omuz hizasında avuç kısmı yukarı gelecek şekilde dua edilir. Dua öncesinde salavat getirilir ve Allahu Teala’dan dilekte bulunur. Peygamberimizin yaptığı dualar da dua esnasında okunabilir.

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