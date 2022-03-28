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Krem sürmek orucu bozar mı, oruçluyken krem ve merhem sürülür mü? Diyanet bilgisi

#Krem Sürmek Orucu Bozar Mı#Oruçluyken Krem Sürülür Mü#Diyanet
Krem sürmek orucu bozar mı, oruçluyken krem ve merhem sürülür mü Diyanet bilgisi

Ramazan ayında orucu bozan durumlar konusunda vatandaşlar oldukça hassas davranmaya özen gösteriyor. Diyanet'e en sık yöneltilen sorular arasında ise oruçluyken krem sürmenin oruca etkisi yer alıyor. Peki, krem sürmek orucu bozar mı? İşte Diyanet bilgisi ile detaylar...

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Mübarek Ramazan ayında oruç ibadetini idrak etmek isteyen vatandaşlar orucu bozan durumlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Oruçluyken krem sürmek de bu sorulardan biri oldu. Peki, oruçluyken krem, merhem, ilaçlı bant kullanmak orucu bozar mı? İşte, Diyanet yanıtı...

ORUÇLUYKEN KREM VE MERHEM SÜRÜLÜR MÜ?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi sitesi üzerinden verilen yanıtlara göre, deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî’, II, 98; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 366, 367).

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ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

 

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#Krem Sürmek Orucu Bozar Mı#Oruçluyken Krem Sürülür Mü#Diyanet

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