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İğne yaptırmak veya aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması

#Ramazan#Oruç#İğne Yaptırmak Orucu Bozar Mı?
İğne yaptırmak veya aşı olmak orucu bozar mı Diyanetin konuyla ilgili açıklaması

Ramazan ayıyla birlikte bazı konular da merak ediliyor. Bunlardan biri de iğne yaptırmanın ve aşı olmanın oruca etkisi... Peki iğne yaptırmak veya aşı olmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in konuyla ilgili açıklaması...

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Oruç ibadetinin yerine getirildiği Ramazan ayında bazı soruların cevabı da merak ediliyor. İğne yaptırmanın ve aşı olmanın oruca etkisi de araştırılıyor. Peki iğne yaptırmak veya aşı olmak orucu bozar mı? Diyanet'in açıklaması...

İğne yaptırmak veya aşı olmak orucu bozar mı?

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.

 

 

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