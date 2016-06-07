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Ramazan Özel
Haber Giriş: 07.06.2016 - 15:43,Son Güncelleme:/

İftarda orucumuzu nasıl açmalıyız?.

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İftarda orucumuzu nasıl açmalıyız?.
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İftarda orucunuzu açarken uygulayacağınız bu bilgiler ile ramazan boyunca sağlığınıza çok şey katacaksınız

İlk iş susuzluğun giderilmesidir. Bol sulu gıdalar tüketilmelidir. İftar öncesi 1 bardak su, hurma ya da zeytinle başlayıp ardından ılık bir çorba ve bir dilim ekmek yedikten sonra 15 – 20 dakika ara verilmelidir. Bu sürede beyinden mideye giden açlık uyarıları kontrol altına alınır. Besinler ağızda iyice çiğnenmelidir. Ana menü; ağır yağlı yemekler, kızartmalar, kalorisi yüksek yiyeceklerden uzak hazırlanmalıdır..

Etli ya da az yağlı hafif sebze yemekleri, yoğurtla yenilebilir. Izgara ya da fırında buğulama etler iftar yemeği için ideal besinlerdir. Yemek sırasında içilecek komposto bağırsak hareketlerini artırır. Kan şekerini hızla yükselten yiyecekler yerine, posa miktarı fazla olan besinler tercih edilmelidir.

İftarda orucumuzu nasıl açmalıyız.

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