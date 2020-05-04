Hz. Lut Kimdir? Hazreti Lut (A.s) Hayatı (Kıssası), Mesleği, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Lut peygamber lut kavmine gönderilmiş olan bir peygamberdir. Lut kavmine Allah tarafından gönderilen Hz. Lut insanlara doğruyu anlatmak ve onları tebliğ etmek için gönderilmiştir.

Hz. Lut Kimdir?

Hz. Lut Sodom kabilesine Allah tarafından yollanmış bir peygamberdir. İbrahim (A.S)'in kardeşi Harran'ın oğludur. Hz. Lut İbrahim aleyhisselam'a ilk iman eden kişiler arasındadır. Allah yolunda İbrahim aleyhisselam ile birlikte hicret etmişlerdir. Hz. Lut'u çevresinde ki kişiler, sabırlı, ahlaklı, dürüst ve misafirperver olarak tanımlarlar. Hz. Lut'un ismi Kur'an-ı Kerim'de toplam yirmi yedi defa geçmektedir.

Hazreti Lut (A.S) Hayatı (Kıssası)

Lut peygamberin gönderildiği sodom kabilesi en ahlaksız ve azgın bir kabiledir. Kabilede eş cinsellik ilişkiler, putlara tapmak gibi pek çok çirkin davranış sergileniyordu. Allah tarafından bu kavme elçi olarak gönderilen Hz. Lut aleyhisselam topluluğa Allah'ın dinine yönelmelerin tek kurtuluş yolu olduğunu, çirkin davranışları terk etmeleri gerektiğini bildirmiştir. Hz. Lut peygamber çok zorluklar çekmiştir. Lut kavminin düzelmesi ve Allah yoluna yönelmesi için toplam kırk yıl mücadele vermiştir. Fakat lut kavmi yine de yola gelmedi.

Lut kavmine gönderilen Hz. Lut aleyhisselam'a inanan çok az kişi çıktı. En sonunda ise iki kızıyla ve kendisine inanan çok az kişi ile birlikte hicret etmek zorunda kalmıştır. Hz. Lut'a iman etmeyenlerin arasında karısı da vardı. Dolayısıyla karısı da bu kavimle birlikte helak olmuştur. Hz. Lut aleyhisselam'a iman etmeyen kavim önce Allah tarafından taş yağdırılmıştır. Bu kavim yerin dibine girerek hepsi birden helak olmuştur.

Hazreti Lut (A.S) Mesleği

Hazreti Lut aleyhisselam çocukluğundan beri çiftçilik yapar, ekmiş olduğu mahsuller ile birlikte geçinir ve ihtiyaçlarını karşılardı.

Hazreti Lut (A.S) Mucizeleri ve İlgili Ayetler

Her peygamberin mucizesinin olduğu gibi Hz. Lut peygamberinde mucizeleri bulunmaktadır. Hz. Lut aleyhisselam bulutsuz yağmur yağdırabiliyordu. Lut kavminde kendisine iman etmeyen kişiler ancak bir mucize göstermeleri durumunda kendilerine iman etmelerinin mümkün olduğunu söylemişlerdir. Bunun üzerine kavim kendisinden bulutsuz olarak yağmur yağdırmalarını istemiştir. Hz. Lut bunun üzerine eli ile göğü işaret etti ve göklerden bulutsuz olarak yağmur yağmaya başladı. Bu Hz. Lut aleyhisselamın ilk mucizelerinden biridir.

Hz. Lut aleyhisselamın bir diğer mucizesi ise cansız nesneler ile konuşabilmesidir. Taşlar çakıllar ve hatta kum taneleri ile Hz. Lut aleyhisselam konuşabiliyordu. Taş parçaları çakıl taşları eğer kavim iman etmeyecekse Allah'a dua etki bizleri ateş eylesin. Böylece biz de bu kavmi helak edelim dediler.

Hz. Lut aleyhisselamın en bilindik mucizesi ise çok uzak yerlerde olan her şeyin haber vermesidir. Kur'an-ı Kerim'de de bu mucizelerden bahsedilmiştir. Lut kavminin helak olması ile ilgili ayetler bulunmaktadır.

Araf suresi 83-84. ayet;

"Biz de onu ve karısı dışındaki aile fertlerini kurtardık. Karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi."

"Ve üzerlerine dehşetli bir yağmur (taş) yağdırdık. İşte gör günahkârların sonunun ne olduğunu!"

Hud suresi 82-83. ayet

" Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine sağanak halinde, rabbin katında işaretlenmiş taşlar yağdırdık. Böyle cezalar zalimlerin başından hiç eksik olmaz."