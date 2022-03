Emziren anne oruç tutabilir mi? Emzirirken oruç tutulur mu?

Haberin Devamı

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala oruç tutmayla ilgili sorular gündemdeki yerini almaya başladı. Bunlardan en çok merak edileni ise emziren anneleri kapsayan ‘Bebek emzirmek orucu bozar mı?’ sorusu. İşte, Diyanet’in emziren annelerin oruç ibadetini yerine getirmesiyle ilgili sorularına yaptığı açıklama…

EMZİRİRKEN ORU TUTULUR MU?

Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).

Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).

Konuyu bir de sağlık açısından değerlendirmek için Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’na danıştık. İşte uzmanından tavsiyeler…



Emziren bir anne iseniz bebeğinizin hangi dönemde olduğunun önemini vurgulayan Karacanoğlu, “Bebeğinizi ilk altı ay sadece anne sütüyle besleyeceğiniz için kilo alımını ve sütünüzde gözle görülür bir azalma olup olmadığını kontrol edin. Bebeğiniz 6 aydan büyükse, ek besinlerle takviye yapabileceğiniz için rahatlıkla oruç tutabilirsiniz. Ama yine de dengeli beslenmeye dikkat edin” diyor.

Emziren annelerin oruç tutarken dikkat etmesi gerekenler:

Mutlaka sahura kalkın ve dengeli beslenin.



Aşırı şeker ve yağlı gıdalardan uzaklaşın.



Emziriyorsanız sağlıklı beslenme ilkelerine dikkat edin.

Emzirme döneminde artan kalori ihtiyacınızı gidermek için meyve suyu gibi boş enerji kaynaklarının yerine daha sağlıklı olan meyve, esmer ve tam tahıllı ekmeklerden yararlanın.



Özellikle bir alerjiniz yoksa mutlaka her gün süt ve süt ürünleri tüketin.



Yumurta, et, tavuk, balık, kuru baklagilleri her gün çeşitlendirerek protein alımını artırın.



Çok şekerli ve yağlı gıdalardan, tatlılardan kaçının. Hafif sütlü ve meyveli tatlılar tercih edin.



Mevsimine uygun meyve (kavun, karpuz, kiraz, kayısı vb) ve sebze (enginar, bakla, semizotu gibi) tüketin.



Özellikle emziriyorsanız sütünüzün azalmaması için 3 litre veya daha fazla su için.