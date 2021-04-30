El-Muhsi Ne Demek? El Muhsi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Muhsi Zikrinin Fazileti İle Faydaları
El-Muhsi; 99 esmadan birisidir. Yani Allah'ın 99 güzel isimlerinden birisidir. Mutlaka bu esmayı duymuşsunuz ya da biliyorsunuzdur. Fakat "El-Muhsi" esmasının açıklanması ve izahı istendiğinde bunu kaç kişi yapabilecek durumdadır? El-Muhsi esması ne demektir? El-Muhsi esması nedir? El-Muhsi esmasının anlamı nedir? El-Muhsi zikrinin yararları ve faydaları nelerdir? Bu ve benzer birçok sorunuza cevap olabilecek bilgileri sizler için derledik.
El-Muhsi; sonsuz ilim sahibi. İlmiyle her şeyi kuşatan, sonsuz ilmiyle her şeyi bilen ve kuşatan. El-Muhsi Allah'ın bu sıfatlarını anlatan bir esmasıdır.
El-Muhsi Ne Demek Ve Nedir?
El-Muhsi esmasının Türkçe karşılığı şöyledir: Allah, sonsuz ilim sahibidir. Allah her şeyin sayısını bilen. Her yapılanı tek tek tespit eden ve sayandır. Allah sonsuz ilmi ile her şeyi kuşatandır. Allah her şeyi gören ve bilendir. Her şey O'nun kontrolü altındadır.
El-Muhsi Esması Türkçe Anlamı
Allah sonsuz ilim sahibidir. İşte bu sıfatını anlatan esması" El-Muhsi" esmasıdır. Allah'ın ilminden hiç bir şey hariç değildir. Allah kıyamet vakti günü geldiğinde bunların her birinin de karşılığını verecek olan yegane güç ve kudrettir
"El-Muhsi" esması Kuran' da çok yerde geçmektedir. El-Muhsi esmasının geçtiği ayetlerden bazıları şunlardır:
"...andolsun ki, onları tek tek adetlendirerek tespit etti..." ( Meryem Suresi, Ayet 94 )
"...o gün Allah hepsini beas edecek. Sonra onlara, yaptıkları şeyleri haber verecek. Allah, onların unuttuklarını saydı. Allah her şeye şahittir..." ( Mücadele Suresi; Ayet 6 )
El-Muhsi Zikrinin Fazileti ve Faydaları
El-Muhsi esmasının zikri çok hikmetlidir. El-Muhsi zikrinin sayısı 148, zikir günü pazar zikir vakti güneştir.El-Muhsi zikrinin fazilet ve yararları şunlardır:
El-Muhsi esmasını her gün içten ve inanarak okuyan kişinin matematik zekası güçlenir.
El-Muhsi zikrini her gün 148 defa okuyan kişinin idrak ve zihni açılır.