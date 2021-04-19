Ağız çalkalamak oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı

Ağzı çalkalamak orucu bozar mı sorusu, binlerce kişinin internet üzerinden cevabını merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, ağzı su ile çalkalamak orucu bozan bir durum mudur? İşte, Diyanet'in konuyla ilgili yayımladığı açıklama.

Ağız çalkalamak orucu bozar mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;

Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).

Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.