Ağız çalkalamak oruç bozar mı? Diyanet yanıtladı
Ramazan ayının başlamasıyla birlikte orucu bozan durumlar da her gün daha fazla araştırılmaya başlandı. Merak edilen konulardan biri de ağız çalkalamak orucu bozar mı sorusu Gün içerisinde abdest alırken ya da farklı nedenlerle ağzını su ile çalkalamak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. Peki, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilerine göre, ağız çalkalamak orucu bozar mı? İşte, o konu hakkında bazı detaylar
Ağzı çalkalamak orucu bozar mı sorusu, binlerce kişinin internet üzerinden cevabını merak ettiği konular arasında yer alıyor. Peki, ağzı su ile çalkalamak orucu bozan bir durum mudur? İşte, Diyanet'in konuyla ilgili yayımladığı açıklama.
Ağız çalkalamak orucu bozar mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı bilgilere göre;
Boğaza su kaçırmadan ağzı su ile çalkalamak orucu bozmadığı gibi diş fırçalamakla da oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 220).
Bununla birlikte, diş macununun veya suyun boğaza kaçması hâlinde oruç bozulur. Orucun bozulma ihtimali dikkate alınarak, dişlerin imsakten önce ve iftardan sonra fırçalanması, oruçluyken fırçalanacaksa macun kullanılmaması uygun olur.