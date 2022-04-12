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Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı? Diyanet bilgisi

#Abdest Alırken Su Yutmak Orucu Bozar Mı#Diyanet#Ramazan
Abdest alırken su yutmak orucu bozar mı Diyanet bilgisi

Abdest alırken yanlışlıkla su yutmak Ramazan ayı içerisinde ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılan sorular arasında yer alıyor. Abdestin farzlarından biri olan ağıza su vermek, oruçlu olan kimselerde zaman zaman istemeden boğaza kaçmasına neden olabilir. Peki, abdest alırken su yutmak orucu bozar mı? Diyanet yanıtladı...

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Oruçluyken abdest almak, ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından hassasiyet oluşmasına neden oluyor. Mezheplere göre, abdest alırken su yutmanın hükmü değişirken, böyle durumlarda oruca zarar gelip gelmediğini merak eden müslümanlar, abdest alırken su yutmak orucu bozar mı sorusunun yanıtını arıyorlar. İşte konuyla ilgili Diyanet yanıtı...

ABDEST ALIRKEN SU YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre;

Orucun bozulması konusunda hata; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak meydana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve yalnızca kazayı gerektirir.

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Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken meydana gelirse, unutarak yapılmış hükmünü alır ve oruç bozulmaz (el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222). Bir sahabî Resûlullah’a (s.a.s.), “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah (s.a.s.) da, “(Hayır bozulmadı) Allah seni yedirip içirdi.” (Ebû Dâvûd, Savm 39) cevabını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla abartılı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi meşru olmayan bir sebeple su boğazdan aşağı inerse oruç bozulur. Çünkü bu durumda oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630).

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#Abdest Alırken Su Yutmak Orucu Bozar Mı#Diyanet#Ramazan

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