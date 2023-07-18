William yetkisini kullandı: Eşyalarını boşalt baba, bu evi kiraya vereceğim!

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SADECE UNVANLAR DEĞİL, HER ŞEY DEĞİŞTİ

Kendisinden sonra veliaht olan oğlu William, onun yıllarca taşıdığı Galler Prensi unvanını aldı. Karısı Kate Middleton da Prenses Diana'nın ölümünden sonra kimsenin açık açık kullanmadığı Galler Prensesi unvanına sahip oldu.

Bu arada Kral Charles, babasının ölümüne kadar taşıdığı Edinburgh Dükü unvanını en küçük kardeşi Prens Edward'a verdi. Karısı Sophie de Kraliçe'nin her ne kadar kullanmasa da elinde tuttuğu Edinburgh Düşesi unvanıyla bir 'kademe' yükseldi aile içinde. Ama bütün bunlar zaten çok iyi bilinen gerçekler.

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WILLIAM BABASININ EV SAHİBİ OLDU

Bir de daha az kişinin bildiği işin aslına bakılırsa aileye mensup değilse çok da ilgilenmediği bazı değişimler var.Bunlardan biri de Prens William'ın, babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi olması!

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Çünkü babasının taşıdığı Cornwall Dükü unvanı da William'a geçti. Dolayısıyla Cornwall Dükalığı'na ait mülklerin yönetimini de büyük oğluna devretmiş oldu yeni kral.

Bu arada yeri gelmişken bu iki unvanını da sadece veliaht prensler tarafından taşındığını not düşelim. Sonra da hemen konumuza dönelim.

William, babasından devraldığı Cornwall Dükü unvanı sayesinde yılda 700 bin sterlin gelir elde edecek. Bu değişimle William aynı zamanda 345 milyon sterlin değerinde bir emlak portföyünün de sahibi oldu. Ama elbette bütün bunları kendi çıkarı için kullanamayacak.

Bunun sonucu olarak da babası Kral 3. Charles'ın ev sahibi konumuna geldi. İşte bu konudaki yetkisini de ilk kez kullandı!

Hatta iddialara göre babasını biraz kızdırsa da sonunda sular duruldu. Şimdi neler olup bittiğine bir bakalım.

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'EŞYALARINI TOPLA, BURAYI KİRAYA VERECEĞİM'

Mail on Sunday'in iddiasına göre Prens William, babasından kendisine geçen Cornwall Dükü unvanı sayesinde, Charles'ın 2007 yılında yaklaşık 1.2 milyon sterline satın aldığı Galler'deki bir kır evinin de sahibi oldu.

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Kısa bir süre önce de babasının, Brecon Becons Ulusal Parkı yakınlarındakiLlwynywermod adlı bu kır evi için kira ödemesini istedi.Talebi bununla sınırlı değildi.

Mülkü, tatil evi olarak kiraya vereceğini bu yüzden Charles'ı eşyalarını da boşaltmasını istedi.

Charles burayı aldıktan sonra ünlü mimar Craig Hamilton ile birlikte bir renovasyondan geçirdi. Mülkün iç tasarımında ise Camilla'nın bu konuda uzman olan kız kardeşi Annabel Elliot'ın imzası var.





BABA- OĞUL ANLAŞTI

Bu konuyla ilgili olarak Mail on Sunday'a konuşan bir kaynak Kral Charles'ın önce bu isteğe kızdığını söyledi. Ama bu durum baştan belli olduğu ve işler zaten böyle yürüdüğü için sonunda baba- oğul anlaşma sağladı.

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Bu yeni anlaşmaya göre Charles, bu mülkte oturabilecek ama Cornwall Dükalığı'na kira ödeyecek. Onun orada kalmadığı zamanlarda da mülk, tatil evi olarak kiraya verilecek.

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KRAL, BU MÜLKÜ ÇOK SEVİYOR: 'TANRI'NIN BİR LÜTFU'

Charles, artık oğlunun değerlendirmesinde olan bu evi çok sevdiğini her fırsatta söylüyordu. Bu evin kendisine Tanrı'nın bir lütfu olduğunu belirten Charles yine de burayı satın almak için 40 yıl geç kaldığını söylemişti.

2021 yılında bu konuda şöyle konuşmuştu Charles: " Gelebildiğim her zaman buraya geliyorum. Bir yere yerleşmek yıllarımı aldı. Doğru yeri bulmakta zorlandım."

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Söylediğine göre bu mülkle birlikte Charles gerçekten sevdiği bir yeri bulmuştu. Bu yüzden de bu mülkün Tanrı'nın bir lütfu olduğunu söylüyordu.

Plana göre Charles'ın çok sevdiği kır evi önümüzdeki eylül ayından itibaren tatil evi olarak kiraya verilecek. Mülke yakın ve yine Cornwall Dükalığı'nın sahibi olduğu diğer iki bina da zaten bir süredir aynı amaçla kiralanıyor. Mülkte kalmak isteyenlerin bir hafta için 2 bin 400 sterlin ödemesi gerekiyor.

YETKİSİNİ KENDİ ÇIKARINA KULLANMASI YASAK:Prens William, kendisine geçen Cornwall Dükalığı sayesinde babasının en sevdiği evi olan Highgrove House'dan yılda yüzbinlerce sterlin kira alacak. Bu arada... Her ne kadar Prens William, çok kapsamlı bir emlak portföyüne sahip olsa da Cornwall Dükalığı'nın varlıklarını kişisel çıkar elde etmek için satamayacak.

GEÇEN YIL 21 MİLYON STERLİN GELİR ELDE ETTİ: İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Cornwall Dükalığı, geçen yıl 21 milyon sterlin dolayında bir gelin elde etti.