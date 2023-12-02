Hayatta hiç değilse bir kere genç sevgiliyle aşk yaşayın: Ünlü yıldız tecrübesini konuşturdu

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Üstelik bu durum kadın ya da erkek bütün ünlüler için geçerli. Artık sıradan bir hale gelmiş olsa da yine de böyle taraflar arasında belirgin yaş farkı bulunan ilişkiler çok konuşuluyor.

İşte bunlardan birinin kahramanı da müzik ve sinema dünyasının yıldızlarından Cher. 77 yaşındaki yıldız, kimsenin beklemediği kadar uzun bir süredir yani geçen yıldan bu yana kendisinden tam 40 yaş küçük müzik yapımcısı Alexander Edwards ile aşk yaşıyor.

'HİÇ DEĞİLSE BİR KERE GENÇ SEVGİLİNİZ OLSUN'

Hatta kendisinin yaptığı bir sosyal medya paylaşımına göre ortada bir de yüzük var. Zaten herkes bunu "nişan" yüzüğü olarak görüyor ortaya çıktığı andan beri

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Gerçek adı Cherilyn Sarkisian olan ve "pop müziğin Tanrıçası" olarak nitelendirilen Cher, katıldığı bir sohbet programında ilginç bir açıklama yaptı. Daha doğrusu hemcinslerine bir öğütte bulundu: "Hayatta hiç değilse bir kere kendinizden daha genç bir adamla flört edin."

Elbette ünlü şarkıcı bunu kendi deneyiminden ve belli ki mutluluğundan yola çıkarak söyledi.

HER ŞEY TELEFON MESAJLARIYLA BAŞLADI

Cher, sunuculuğunu Amelia Dimoldenberg'in üstlendiği Chicken Soup Date adlı programda söyledi bu sözleri. Bu arada Alexander Edwards ile ilişkisinin nasıl başladığını da anlattı.

Onun söylediğine göre her şey bir telefon mesajıyla alevlendi. O dönemi şöyle anlattı Cher: "İsviçre'ye gittim. O sırada bana mesaj attı ve nereye gittiğimi sordu. Ona İsviçre'ye gittiğimi, biraz yorgun olduğumu söyledim. Sonra bana 'Tamam, biraz dinlen bebek' diye yanıt yazdı."

Ünlü yıldızın söylediğine göre kendisinden 40 yaş genç biriyle böyle romantik bir ilişki yaşamak onun beklentileri dahilinde değildi.

Hatta bu aşka düşmeden önce arkadaşlarına "Sakın kendinizden genç erkeklerde aşk yaşamayın. Hele mesaj yazanlarla asla aşık olmayın" diyen Cher için durum böyle olmadı.

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ORTADA BİR YÜZÜK BİLE VAR

Cher, Alexander Edwards'ın kendisine yüzük verdiğini ve onu her zaman parmağında taşıdığını da sözlerine ekledi.

Ünlü yıldız ile Edwards, 2022 yılında Paris Moda Haftası'nda tanıştılar. O an sadece 15 dakika sohbet ettiler. Tabii Edwards o arada Cher'in telefon numarasını aldı. Sonra da bugünlere geldiler.

Cher ile Alexander Edwards, geçtiğimiz mayıs ayında ayrıldılar. Ama sonra tekrar bir araya geldiler.

İlişkilerinin bu ikinci baharında Cher yaptığı bir röportajda "Sadece mutlu olmak istiyorum" diyerek 40 yaş genç aşkıyla işlerin yolunda gittiğini ifade etmişti.

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SIRILSIKLAM AŞIK

Cher, her ne kadar aralarında 40 yıllık bir yaş farkı olsa da sevgilisine sırılsıklam aşık olduğunu itiraf etti.

Yıldız, geçen ekim ayında verdiği bir röportajda "Ne kadar mutlu olduğumu söylemekten nefret ediyorum ama birlikte harika vakit geçiriyoruz" dedi.

Çok iyi anlaştıklarını da sözlerine ekledi o röportajda "Müzik dahil her şeyi konuşabiliyoruz. Harika bir mizah anlayışı var. Birbirimizi anlıyoruz."

ÇOCUKLARINI MİRASINDAN MAHRUM BIRAKMAKLA TEHDİT ETTİ

Aslına bakılırsa Cher ile Alexander Edwards'ın aşkının bu kadar konuşulmasının nedeni sevgilisinin çocuklarından bile daha genç olması.

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Cher, 53 yaşında Chaz Bono ve 46 yaşında Eliah Blue Allman adında iki tane erkek çocuk sahibi. Geçen yıl bir dönem yıldızın iki oğlunun, Cher'in kendisinden bu kadar genç biriyle birlikte olmasına çok sıcak bakmadıkları haberleri basına yansımıştı.

O dönemdeki iddialara göre de Cher, eğer bu ilişkisini desteklemezlerse çocuklarını 360 milyon dolarlık mirasından mahrum bırakacağı tehdidini savurmuştu.

ONUN DA VAR BÖYLE BİR HAYALİ

Cher ilişkilerinin ortaya çıktığı ilk dönemde Alexander Edwards'ın kendisinin peşinden koştuğunu söylemişti.

Bu arada görünüşe göre gösteri dünyasının kadın yıldızları arasında bir tür genç sevgili akımı başlamış durumda.

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Her ne kadar kendisi bunu gerçekleştirmiş olmasa da bir başka ünlü yıldız, 85 yaşındaki Jane Fonda da katıldığı bir sohbet programında 20 yaşında bir sevgili istediğini yarı şaka yarı ciddi söylemişti.