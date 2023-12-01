Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından

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OĞLU BOYUNU GEÇTİ

Sinema dünyasının birden fazla evlenen bir ünlüsü var ki her kocasından bir çocuk dünyaya getirdi. Sonra yollarını ayırsalar da bütün eski eşleriyle dost kalmayı da başardı.

İşte bunlardan biri geçtiğimiz günlerde boyunu geçen oğluyla birlikte New York'ta objektiflere takıldı.

Manhattan sokaklarında yanında oğluyla gururlu bir şekilde görüntülenen bu ünlü kişi Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet.

48 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde ikinci kocası Sam Mendes ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Joe ve iki arkadaşıyla birlikte sokaklarda gezerken görüntülendi.

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Soğuk havaya karşı sımsıkı giyinen Kate Winslet ile 19 yaşındaki Joe Mendes, yanlarındaki arkadaşlarıyla birlikte neşeyle sohbet ederek yürümeye devam ettiler.

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Winslet'ın oğlunun 58 yaşındaki babası Sam Mendes'e benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Kate Winslet bugüne kadar iki kez evlenip boşandı. Üçüncü evliliği ise devam ediyor.

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İLK EŞİNDEN BİR ÇOCUĞU OLDU

Ünlü oyuncu ilk evliliğini Jim Threapleton ile yaptı. Bu evlilik 1998 yılında başladı ve 2001 yılında bitti. Eski çiftin Mia adında bir kızı dünyaya geldi.

KIZI DA KENDİSİYLE AYNI MESLEĞİ SEÇTİ

Şu anda 23 yaşında olan Mia Threapleton, tıpkı annesi ve babası gibi oyunculuk alanında kariyer yapmaya başladı. Hatta annesiyle birlikte I Am Ruth adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçtiler.

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JOE'NUN BABASI Sam Mendes

Kate Winslet ikinci evliliğini yönetmen Sam Mendes ile yaptı. 2003 yılında evlenen Winslet ile Mendes 2011 yılında yollarını ayırdılar. Bu evlilikten de Winslet'in New York'ta birlikte görüntülendiği oğlu Joe dünyaya geldi.

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ÜNLÜ İŞ İNSANININ YEĞENİYLE EVLİ

Kate Winslet, 2012 yılından bu yana da Edward Abel Smith ile evli. Ünlü iş insanı Charles Bronson'ın yeğeni olan Smith ile evliliğinden de şu anda 7 yaşında olan Blaze Bear adında bir oğlu dünyaya geldi.

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN BÜYÜK DOSTLUK

Kate Winslet, modern sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden biri olan Titanik ile kariyerinin zirvesine çıktı. O filmde başrol paylaştığı Leonardo DiCaprio ile o zaman aralarında başlayan dostluk bitmedi.