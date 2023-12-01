×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından

Güncelleme Tarihi:

#Kate Winslet#Sam Mendes#Edward Abel Smith
Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 09:07

Sinema dünyasında evliliklerin ömrünü bilirsiniz... Genel olarak kısacık sürer çoğu. Bu arada çiftler bazen bir bazen iki hatta bazen daha çok çocuk dünyaya getirirler. Sonra da yolları ayrılır. Tabii bilindiği gibi bazıları da bu çocukların velayeti yüzünden uzun uzun birbiriyle kapışır. Bu da olasılıklar dahilinde bir durum.

Haberin Devamı

OĞLU BOYUNU GEÇTİ
Sinema dünyasının birden fazla evlenen bir ünlüsü var ki her kocasından bir çocuk dünyaya getirdi. Sonra yollarını ayırsalar da bütün eski eşleriyle dost kalmayı da başardı.

İşte bunlardan biri geçtiğimiz günlerde boyunu geçen oğluyla birlikte New York'ta objektiflere takıldı.

Manhattan sokaklarında yanında oğluyla gururlu bir şekilde görüntülenen bu ünlü kişi Oscar ödüllü oyuncu Kate Winslet.

48 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde ikinci kocası Sam Mendes ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Joe ve iki arkadaşıyla birlikte sokaklarda gezerken görüntülendi. 

Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından

BABASINA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Soğuk havaya karşı sımsıkı giyinen Kate Winslet ile 19 yaşındaki Joe Mendes, yanlarındaki arkadaşlarıyla birlikte neşeyle sohbet ederek yürümeye devam ettiler.

Haberin Devamı

Winslet'ın oğlunun 58 yaşındaki babası Sam Mendes'e benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı.

Kate Winslet bugüne kadar iki kez evlenip boşandı. Üçüncü evliliği ise devam ediyor.

Gözden KaçmasınÜnlü oyuncu 85 yaşına gelse de ruhu genç: Bunu söylemeye utanıyorum ama 20 yaşında aşığım olsun istiyorumÜnlü oyuncu 85 yaşına gelse de ruhu genç: Bunu söylemeye utanıyorum ama 20 yaşında aşığım olsun istiyorumHaberi görüntüle

Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından

İLK EŞİNDEN BİR ÇOCUĞU OLDU
Ünlü oyuncu ilk evliliğini Jim Threapleton ile yaptı. Bu evlilik 1998 yılında başladı ve 2001 yılında bitti. Eski çiftin Mia adında bir kızı dünyaya geldi.

Gözden KaçmasınO gece Merhaba derken tuttuğu o eli bir daha asla bırakmadı: Altı yıla üç çocuk sığdırdılarO gece 'Merhaba' derken tuttuğu o eli bir daha asla bırakmadı: Altı yıla üç çocuk sığdırdılarHaberi görüntüle

Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından

KIZI DA KENDİSİYLE AYNI MESLEĞİ SEÇTİ
Şu anda 23 yaşında olan Mia Threapleton, tıpkı annesi ve babası gibi oyunculuk alanında kariyer yapmaya başladı. Hatta annesiyle birlikte I Am Ruth adlı yapımda birlikte kamera karşısına geçtiler.

Gözden KaçmasınKocasını gencecik yaşta toprağa vermişti: Bu kadar genç yaşta dul kalacağımı hiç düşünmemiştimKocasını gencecik yaşta toprağa vermişti: Bu kadar genç yaşta dul kalacağımı hiç düşünmemiştimHaberi görüntüle

Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından

JOE'NUN BABASI Sam Mendes
Kate Winslet ikinci evliliğini yönetmen Sam Mendes ile yaptı. 2003 yılında evlenen Winslet ile Mendes 2011 yılında yollarını ayırdılar. Bu evlilikten de Winslet'in New York'ta birlikte görüntülendiği oğlu Joe dünyaya geldi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınAdamlar 79 yaşında baba oluyor... Ben 55 yaşında hamile kalınca herkes bana parmak salladıAdamlar 79 yaşında baba oluyor... Ben 55 yaşında hamile kalınca herkes bana parmak salladıHaberi görüntüle

Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından

ÜNLÜ İŞ İNSANININ YEĞENİYLE EVLİ
Kate Winslet, 2012 yılından bu yana da Edward Abel Smith ile evli. Ünlü iş insanı Charles Bronson'ın yeğeni olan Smith ile evliliğinden de şu anda 7 yaşında olan Blaze Bear adında bir oğlu dünyaya geldi.

Gözden KaçmasınHayat kadını olmaktan son anda kurtulmuştu: Yakında milyonluk servetinden tek kuruş kalmayacak... Bazen aldıklarının paketini bile açmıyorHayat kadını olmaktan son anda kurtulmuştu: Yakında milyonluk servetinden tek kuruş kalmayacak... Bazen aldıklarının paketini bile açmıyorHaberi görüntüle

Her evliliğinde bir çocuk doğurdu: Boyunu geçen bu genç adam ikinci eski kocasından

FİLM SETİNDE BAŞLAYAN BÜYÜK DOSTLUK
Kate Winslet, modern sinema tarihinin en çok izlenen filmlerinden biri olan Titanik ile kariyerinin zirvesine çıktı. O filmde başrol paylaştığı Leonardo DiCaprio ile o zaman aralarında başlayan dostluk bitmedi. 

Gözden KaçmasınAylar önce Cinsel perhizdeyim demişti: Onurlu bir şekilde bekar kalmaya kararlıyımAylar önce 'Cinsel perhizdeyim' demişti: Onurlu bir şekilde bekar kalmaya kararlıyımHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kate Winslet#Sam Mendes#Edward Abel Smith

BAKMADAN GEÇME!